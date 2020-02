Cegeka en drie operatoren kandidaat voor 5G-licentie

Een technicus inspecteert een 5G-antenne op een flatgebouw in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. In ons land blijft het nog zeker tot de zomer wachten op de uitrol van 5g-netwerken.

De Hasseltse ICT-groep Cegeka heeft zich kandidaat gesteld voor een tijdelijke 5G-licentie, vernam De Tijd. Ook de drie grote operatoren zijn kandidaat.

De veiling van 5G-spectrum, nodig om supersnel mobiel internet uit te rollen, loopt in België al maanden vertraging op door politieke onenigheid over de verdeling van de opbrengst en door de aanslepende federale regeringsvorming. De industrie dringt echter aan om er snel werk van te maken.

Daarom kwam de telecomwaakhond BIPT met een regeling op de proppen waarbij voorlopige gebruiksrechten worden toegekend in afwachting van een politiek akkoord. Die gebruiksrechten worden toegekend in de frequentieband tussen 3,6 en 3,8 GhZ, die deel is van de 5G-band (3,4 tot 3,8 GhZ).

Geïnteresseerden hadden tot vrijdag 10 uur de tijd om zich daarvoor kandidaat te stellen. Telenet , Proximus en Orange hebben bevestigd dat ze dat gedaan hebben.

Citymesh

De Tijd vernam dat ook de Hasseltse ICT-groep Cegeka zijn kandidatuur heeft ingediend. Cegeka verklaarde al een jaar gelden dat het interesse had om met een consortium mee te bieden op het 5G-spectrum. Cegeka wil geen eigen netwerk aanleggen of masten plaatsen, zei topman Stijn Bijnens daar toen over in De Tijd. Dat laat het aan andere spelers in het consortium.

Of zich naast Cegeka en de drie operatoren nog andere kandidaten gemeld hebben, is niet duidelijk. De Brugse groep Citymesh laat aan De Tijd weten dat ze geen kandidaat is voor de tijdelijke gebruiksrechten. Citymesh heeft momenteel al enkele frequenties in handen aan de onderkant van de 5G-band, tussen 3,4 en 3,6 Ghz. Het gebruikt die om private 5G-netwerken op te zetten, onder meer op Brussels Airport.

'De gebruiksrechten die nu worden toegekend zijn voor ons minder interessant omdat ze niet aansluiten op de frequenties die we al hebben', zegt CEO Mitch De Geest. 'We gaan ons kruit sparen voor 4G.' Vorige week raakte bekend dat Citymesh aast op een stuk vrije capaciteit in de 2,6 Ghz-band, die voor 4G-netwerken gebruikt wordt.

Raadpleging

Het BIPT onderzoekt nu de ontvankelijkheid van de kandidaturen en verdeelt daarna het spectrum. Daarover zal vervolgens een openbare raadpleging gebeuren, waarbij de regulator alle namen publiek zal maken.