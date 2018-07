Chinees techaandeel ZTE explodeert na opheffen Amerikaanse ban

Het aandeel van het Chinese technologiebedrijf ZTE is afgelopen nacht in Hongkong tot 24 procent gestegen, nadat de Amerikaanse regering een verbod annuleerde om onderdelen in de VS aan te kopen.

ZTE , een grote Chinese producent van smartphones en telecomapparatuur, zat de voorbije maanden tegen wil en dank in het oog van de Chinees-Amerikaanse handelsstorm. De regering-Trump besliste in april dat het bedrijf zeven jaar lang geen componenten meer van Amerikaanse leveranciers zou mogen kopen. Daarmee werd ZTE de nek omgewrongen, want het koopt bijvoorbeeld chips voor draadloze communicatie in bij Qualcomm, en software bij Google.

Maar in weerwil van de escalerende handelsoorlog tussen Washington en Peking kon het bedrijf nu een akkoord afsluiten waardoor het toch Amerikaanse componenten mag aankopen. Het moet daarvoor eerst nog 400 miljoen dollar als waarborg op een geblokkeerde rekening plaatsen, maar dat zou volgens een bron slechts een kwestie van uren zijn.

De Amerikanen legden de ban op omdat ZTE volgens hen zaken deed met Iran en Noord-Korea, wat onder de Amerikaanse wet verboden is. Trump liet in mei echter verstaan dat hij de maatregelen wilde herbekijken als een geste aan de Chinese president Xi Jinping. De strafmaatregelen werden daarbij vervangen door een boete van 1,3 miljard dollar en extra waarborgen dat het bedrijf de Amerikaanse wetgeving zou volgen.

Ondanks de deal loopt de schade door de Amerikaanse ban op tot minstens 3 miljard dollar, zegt het bedrijf.

ZTE moest ook zijn hele raad van bestuur ontslaan en een nieuwe voorzitter benoemen. Ondanks de deal loopt de schade door de Amerikaanse ban op tot minstens 3 miljard dollar, zegt het bedrijf.