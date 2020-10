Chinese smartphonemakers vechten om Europese consument

De Chinese smartphonefabrikant Vivo breidt uit naar Europa en hoopt te profiteren van de uitsluiting van concurrent Huawei. Ook andere Chinese bedrijven azen op marktaandeel.

Vivo gooit deze week officieel zijn verkoopkanalen open in Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen en Spanje, samen goed voor ongeveer de helft van de 500 miljoen EU-burgers. Ook wil het bedrijf telefoons verkopen in het Verenigd Koninkrijk.

Daarmee hoopt Vivo in één klap miljoenen nieuwe klanten voor zich te winnen. België laten de Chinezen nog links liggen. Overigens had de onderneming al in november vorig jaar een Europees kantoor in Düsseldorf, waar 70 mensen werken.

Vivo wil de Europese consument inpalmen met de nieuwe 5G-telefoon X51. Het toestel is verkrijgbaar vanaf 799 euro. De camera met 48 megapixels moet de koper over de streep trekken.

Uitbreiding

Vivo is een in 1995 opgericht softwarebedrijf met hoofdzetel in Shenzhen. Negen jaar geleden richtte het bedrijf een smartphonetak op, waarmee het de op een na grootste verkoper in China is.

Afgelopen jaren breidde Vivo uit naar onder meer Thailand, Rusland en India. Het bedrijf is actief in 30 landen, met een wereldwijd marktaandeel van 9 procent. Zodra het 5G-netwerk, het supersnelle mobiele internet, is uitgerold kan dat naar eigen zeggen met 3,5 procentpunt groeien.

Strijdtoneel

Europa is sinds dit jaar het strijdtoneel voor smartphonefabrikanten. Het gevecht is in alle hevigheid bezig nu verschillende Chinese bedrijven de Europese markt gelijktijdig willen bestormen.

Onlangs kondigde Oppo aan smartphones te willen verkopen in Europa. Een andere Chinese smartphonemaker, Xiaomi, is hier ook al actief, net als OnePlus. De timing lijkt toeval, maar is dat niet.

Huawei

Alle vier hopen ze in het gat te springen dat Huawei achterlaat. Dat Chinese bedrijf, dat zowel smartphones produceert als telecominfrastructuur bouwt, wordt in heel Europa uit de markt geduwd. Europese landen doen, al dan niet onder druk van de Verenigde Staten, de apparatuur van Huawei in de ban uit vrees voor privacylekken.

Zo hebben de mobiele operatoren Proximus en Orange Belgium ervoor gekozen om de Europese spelers Ericsson en Nokia het 5G-netwerk in België te laten bouwen. Eerder besloot het VK om Huawei uit de infrastructuur te weren.

Daardoor verliest Huawei snel terrein in Europa: van 22 procent in het tweede kwartaal vorig jaar naar 16 procent in dezelfde periode dit jaar. Hoewel Vivo en Huawei in dezelfde Chinese regio opereren, lijkt Vivo een verbod in Europa vooralsnog te ontlopen.