Chinese telecomleverancier Huawei wereldwijd op de wip

De telecomreus Huawei werd wandelen gestuurd door de grootste mobiele operator van Italië, Telecom Italia. En ook het VK dreigt het Chinese bedrijf dinsdag te bannen voor zijn netwerken voor supersnel internet (5G).

De Amerikaanse strijd tegen het Chinese Huawei heeft de wind in de zeilen. Telecom Italia besliste afgelopen week 's werelds grootste leverancier van netwerkapparatuur te bannen bij de uitrol van zijn 5G-netwerk in Italië en mogelijk ook Brazilië. Alleen de Europese leveranciers Ericsson en Nokia en de Amerikaanse bedrijven Cisco, Mavenir en Affirmed Networks (in maart overgenomen door Microsoft) mogen meedingen naar het lucratieve contract.

Zo heeft de Amerikaanse president Donald Trump er weer een bondgenoot bij in zijn kruistocht tegen Huawei. De president en zijn veiligheidsdiensten toeteren al meer dan een jaar dat China via de technologie van het bedrijf kan spioneren - iets wat nooit is bewezen. Waarnemers zien in die stelling vooral een wapen om de succesvolle Chinese export van hoogtechnologische producten de nek om te wringen. Een handelsoorlog die eerder ook werd gevoerd door Trumps voorgangers George W. Bush en Barack Obama. Die laatste was de eerste om Huawei de deur te wijzen, toen het in 2011 een Amerikaans bedrijf wou overnemen.

Doelpunt

Dinsdag kan Trump opnieuw een belangrijk doelpunt scoren. Dan beslist de Britse veiligheidsraad over de toekomst van Huawei in het VK. Begin dit jaar legde het land nog beperkingen op voor de Chinese apparatuur - niet in de kern van het netwerk en voor maximaal 35 procent van alle uitrusting - maar kwam er geen volledige ban. De Belgische regering volgde dat voorbeeld eind vorige maand.

De Britse premier Boris Johnson dreigt nu een bocht te maken en Huawei volledig uit te sluiten. Onder druk van Trump en leden van zijn eigen Conservatieven die zich zorgen maken over de veiligheid van de mobiele netwerken. De aanleiding zijn nieuwe Amerikaanse sancties die als doel hebben Huawei belangrijke chiptechnologie te ontzeggen. Met de 'foreign direct product rule' kunnen de VS opleggen dat chipfabrikanten een vergunning nodig hebben als ze met Amerikaanse apparatuur halfgeleiders willen maken voor Huawei.

Een Britse ban zou hard aankomen in China. Zeker nu de diplomatieke spanningen al hoog oplopen na de kritiek van Londen op de Chinese invoering van de veiligheidswet in Hongkong.

Victor Zhang, vicevoorzitter van Huawei, riep het VK op geen overhaaste beslissingen te nemen op basis van de 'volkomen onterechte' Amerikaanse sancties. In eigen land waarschuwden de operatoren BT en Vodafone voor de gevolgen van de uitsluiting van het Chinese bedrijf. Het zou hen vijf jaar en 'enkele miljarden' pond kosten om de duizenden basisstations en antennes van Huawei te vervangen.