Chinese telecomreus ZTE opent centrum voor cybersecurity in Brussel

Huawei opende vier maanden geleden zijn centrum voor cybersecurity in Brussel. Dat gebeurde onder massale persbelangstelling, want het concern ligt onder vuur. De Verenigde Staten beschuldigen Huawei ervan zijn apparatuur open te stellen voor de Chinese regering zodat die kan spioneren. Het Chinese bedrijf ontkent alle beschuldigingen.

Transparantie

Zijn Chinese sectorgenoot ZTE, die eerder ook al te maken had met sancties van de VS, volgt dat voorbeeld met een zeer gelijkaardig cybersecuritycentrum in de hoofdstad. 'Dit wordt een platform voor samenwerking en transparantie', klonk het op de openingsceremonie woensdag. 'De veiligheid van de ICT-industrie kan niet door één enkele leverancier of telecomoperator worden gecontroleerd. ZTE wil hier een belangrijke rol spelen.'