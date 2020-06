Citymesh, pionier in draadloze netwerken

Citymesh is de jongste maanden niet uit het nieuws weg te slaan. Het 14 jaar oude Brugse bedrijf sprong al heel vroeg op de trend van ‘smart cities’.

Wie in ons land actief is in draadloze datanetwerken, komt vroeg of laat Citymesh tegen. Het bedrijf haalde de voorbije maanden onder meer het nieuws als bouwer van een privaat 5G-netwerk op Brussels Airport en als enige kandidaat voor een vierde 4G-licentie, naast de bekende operatoren Proximus, Telenet en Orange.

Dat de meeste consumenten het bedrijf toch niet kennen, komt omdat Citymesh zich uitsluitend op de zakelijke markt en op overheidsklanten richt. Dat is ook nu weer het geval, met de opdracht met slimme camera’s de drukte aan de kust in real time in kaart te brengen.

Citymesh werd in 2006 opgericht door een paar informatica-ingenieurs die samen waren afgestudeerd aan de Hogeschool Gent. Een van hen is de huidige CEO Mitch De Geest, op dat moment nog een prille twintiger. ‘De iPhone was er toen nog niet, maar we hadden wel al de visie dat we steden slimmer konden maken met draadloze data.’

Boorplatform

In de beginfase pionierden de Bruggelingen vooral met wifizones die in verschillende steden werden aangelegd. Onder meer de kustgemeente Blankenberge werd een vroege en trouwe klant. Maar het jonge bedrijfje was ook al snel in het buitenland actief, met de aanleg van een draadloos netwerk in de Golf van Mexico, om het onderhoud van een boorplatform en oliepijpleidingen te ondersteunen.

Techondernemer Michel Akkermans stapte in 2008 in het bedrijf om de verdere expansie te financieren. Hij bleef tot vandaag bestuurder en aandeelhouder, naast onder meer de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

Citymesh voorzag gaandeweg steeds meer gemeenten en bedrijven van wifi-infrastructuur, van campings en vakantieparken tot beurshallen en grote evenementen. Het bedrijf haalde steeds meer prestigieuze klanten binnen, zoals de stad Antwerpen, de Zeebrugse haven en Brussels Airport. Dankzij zijn netwerk van wifitoegangspunten aan de kust was het bedrijf een logische kandidaat voor het contract om deze zomer bezoekerstellingen uit te voeren.