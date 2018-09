Comcast tast diep in de buidel voor Sky

Het kabelbedrijf telt 33 miljard euro neer voor de betaalzender en zijn 23 miljoen Europese abonnees. Walt Disney en 21st Century Fox bijten in het zand na een biedstrijd die bijna twee jaar duurde.

Het Amerikaanse kabelbedrijf Comcast heeft het hoogste overnamebod uitgebracht op het Britse media- en telecombedrijf Sky. De kabelreus bood in de laatste ronde 29,7 miljard pond ( 33 miljard euro ) in een veiling die vrijdag begon.

De andere bieder was Rupert Murdochs 21st Century Fox, gesteund door Walt Disney. Disney kocht voor de neus van Comcast de entertainmentdivisie van het Fox-imperium van Murdoch. Daar zit ook een belang van 39 procent in Sky in.