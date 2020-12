Corona kortwiekt roaming

Het ‘blijf in uw kot’-principe fnuikt het roaminggedrag van de Belgen. Dat blijkt uit de cijfers van de telecomwaakhond BIPT.

Het zal niemand verbazen dat we minder internationaal roamen met onze smartphone. De overheid raadt af naar het buitenland te reizen. Bij de eerste lockdown was dat zelfs verboden.

Minder reizen betekent logischerwijs minder roamen, waarbij de telefoon zich verbindt met het netwerk van een lokale (buitenlandse) telecomoperator, zoals Orange in Frankrijk of KPN in Nederland. De cijfers van de telecomwaakhond BIPT - op basis van een rondvraag bij Proximus, Telenet en Orange Belgium - tonen dat vooral in de zomer door de reisbeperkingen minder werd geroamd.

In het tweede kwartaal (april-juni) kelderde het aantal mensen dat minstens één keer roamde met 63 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het derde kwartaal (juli-september) was goed voor een daling van 31 procent. Vorig jaar, pre-corona, was er in die twee kwartalen telkens een lichte stijging tegenover 2018.

Idem voor de spraakoproepen in het buitenland. Ook hier waren de dalingen het grootste tijdens de eerste lockdown: meer dan 40 procent in Europa en ruim 70 procent in de rest van de wereld.

Hetzelfde plaatje voor het dataverbruik buiten België. In de lente kromp het aantal verbruikte gigabyte met 55 procent. Opvallend is de ommekeer in de zomer met een groei van 12 procent. ‘De trend om in het eigen land meer mobiele data te verbruiken - vorig jaar plus 53 procent tot 2,9 gigabyte per gebruiker per maand - zet zich door tijdens het roamen’, verklaart BIPT-woordvoerder Jimmy Smedts. ‘De daling van het aantal roamers werd gecompenseerd door het veel hogere dataverbruik per mobiele surfer.’