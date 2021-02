Coronabesparingen doperen winst Zenitel

De specialist in radiocommunicatie Zenitel neemt afscheid van de beurs met een ruime verdubbeling van de winst. Uitstel van investeringen en besparingen vertekenen echter het beeld.

In wat hoogstwaarschijnlijk de laatste publieke jaarcijfers ooit zijn voor Zenitel rapporteert de specialist in communicatiesystemen een heuse winstexplosie.

De bedrijfswinst van de groep (ebit) steeg van 3,9 miljoen euro eind 2019 tot 8,6 miljoen euro over 2020. En ook de nettowinst klokte met 7,1 miljoen euro meer dan dubbel zo hoog af als een jaar eerder. De brutobedrijfswinst (ebitda) veerde 4,4 miljoen euro op tot 10,9 miljoen euro.

Die cijfers vertellen echter niet het operationele verhaal van Zenitel. Dat de omzet licht daalde met 4,3 procent tot 73 miljoen euro, is op dat vlak een teken aan de wand.

Besparingen

Van waar komt de winstverdubbeling dan? Enerzijds realiseerde het bedrijf een hoop niet-recurrente besparingen door de covidcrisis. Onder andere de geannuleerde beurzen en zakenreizen dikten de winstcijfers aan. Anderzijds besliste Zenitel om in het huidige onzekere klimaat bepaalde investeringen op de lange baan te schuiven. De winstexplosie is dus meer een kwestie van opgepot dan bijverdiend geld.

Zenitel geeft aan dat het dat geld dit jaar wel plant te laten rollen, door te investeren in nieuwe verkoopkanalen en extra 'marktaanwezigheid'. Het bedrijf hoopt daarmee in 2021 een omzet van 75,5 miljoen euro te realiseren, met daartegenover een ebitda van 7,7 miljoen euro.

Onzeker

Het bedrijf waarschuwt evenwel dat door de coronapandemie de vooruitzichten onzeker zijn. 'Covid-19 zal gedurende de eerste helft van 2021 en mogelijk langer een belangrijke impact hebben op onze eindmarkten', klinkt het. 'De impact van Covid-19 resulteert in een hoge onzekerheid op onze markten en daarom kunnen we onze groeiambities mogelijk niet realiseren op korte of middellange termijn.'