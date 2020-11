DPG Media zet Mobile Vikings in de etalage

DPG Media staat op het punt zijn telecomdochters te verkopen en is niet langer een potentiële vierde telecomspeler. Proximus, Telenet en Orange Belgium liggen op de loer.

De mediagroep DPG Media, de eigenaar van onder meer VTM en Het Laatste Nieuws, werkt aan een verkoop van zijn telecomdochters Mobile Vikings en Jim Mobile. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen. De drie grote Belgische beursgenoteerde telecombedrijven, Proximus, Telenet en Orange Belgium, lonken volgens onze informatie naar het dossier.

300.000 klanten VOOR DE DRIE BELGISCHE TELECOMOPERATOREN IS DE VERKOOP VAN MOBILE VIKINGS EEN BUITENKANS. ZE KUNNEN DE HAND LEGGEN OP MEER DAN 300.000 KLANTEN

Mobile Vikings wisselt zo na vijf jaar allicht opnieuw van eigenaar. De VTM-moeder Medialaan, die later opging in DPG Media, kocht het telecommerk in 2015 van Telenet en voegde het samen met Jim Mobile. Dat was een van de tegemoetkomingen van de Mechelse groep om een goedkeuring te krijgen voor de overname van BASE.

Mobile Vikings is wat in het telecomjargon een MVNO heet, een mobiele operator zonder eigen netwerk. Het viel eerst terug op dat van Telenet. In mei 2018 volgde de overstap naar het netwerk van Orange Belgium, terwijl Mobile Vikings ook meer en meer technologie in eigen handen nam. Afboekingen op oude technologie en investeringen in nieuwe duwden de rekeningen in 2018 in het rood. Maar vorig jaar werd de turnaround ingezet. De omzet van Mobile Vikings groeide met 30 procent naar 68 miljoen euro en de brutobedrijfswinst (ebitda) naar 12 miljoen. Dit jaar zou de ebitda naar verluidt uitkomen op meer dan 15 miljoen.

Buitenkans

Met Medialaan Mobile claimde Medialaan in 2015 zich rechtstreeks te willen richten tot de luisteraar, de kijker en de klant. Toch bleven Mobile Vikings en Jim Mobile altijd buitenbeentjes in de strategie van DPG Media. Het mediabedrijf concentreert zich sinds de overname van Medialaan in 2017 op de digitale transformatie van zijn nieuwsmerken en het aanbieden van aanvullende online diensten. De telecompoot kan gemakkelijk uit het bedrijf losgewrikt worden. Hij heeft een aparte hoofdzetel en een aparte vennootschap.

Voor de drie Belgische telecomoperatoren is de verkoop van Mobile Vikings een buitenkans. Ze kunnen - zonder al te veel bijkomende investeringen in hun netwerk - de hand leggen op meer dan 300.000 klanten. Voor Orange Belgium, dat de klanten al op zijn netwerk torst, zou er het minste veranderen.

Bundels

Als een van de operatoren het pleit wint, kan die focussen op het verkopen van bundels. Die operator kan identificeren welke van de 300.000 mobiele klanten nog geen digitale tv, breedbandinternet of vaste telefonie afnemen. Bundelklanten zijn traditioneel trouwer.

Tegelijk verdwijnt met DPG Media een gegadigde voor het spectrum voor de vierde telecomspeler, dat nog altijd in de 5G-veiling zit. Het bedrijf dook af en toe op als een kanshebber om mee te dingen naar een plaats op het adiospectrum. Een andere binnenlandse speler die daarvoor genoemd werd, is het Waalse VOO. Maar ook die is een overnameprooi.