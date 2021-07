Daan De Wever, exponent van generatie Vlaamse techondernemers die Europees dromen

Met de dubbelslag die Daan De Wever in Zweden doet, wordt zijn cloudtelecombedrijf in één klap het grootste van Europa en speelt hij mee tussen de 's werelds groten als Cisco, Microsoft, Vodafone en RingCentral. Portret van een man die al van jongs af groot denkt.

‘Iedereen denkt altijd dat je het in de VS moet gaan zoeken, om groot te worden. Ik denk dat wij in Europa net zo goed grote bedrijven kunnen bouwen, op onze manier.’ Daan De Wever zegt het met een stelligheid en ambitie die hem al van jongs af typeren. In 2008 - hij was toen 28 jaar - richtte hij Destiny op samen met zijn broer Samuel. Die laatste was het technologisch brein op de achtergrond, Daan de ondernemer die het belang van netwerken ziet en het publieke debat niet uit de weg gaat. ‘Alles wat mijn broer doet, begrijp ik niet. Alles wat ik doe, doet hij niet graag’, zei hij ooit.

Hyperambitieus

De Wever (40) behoort tot een generatie relatief jonge, hyperambitieuze ondernemers met een eigen aanpak, waar ook Jonas Dhaenens, de 39-jarige oprichter van de unicorn team.blue (webhosting) en de 36-jarige Pieter Janssens van Intracto (digitale marketing) deel van uitmaken.

Als start-up begonnen ze in een specifieke technologieniche en groeiden ze in enkele jaren razendsnel via een buy-and-buildstrategie, een mix van snel op elkaar volgende overnames en een organische groei van meer dan 10 procent per jaar. Dat kunnen ze doordat ze opereren in een fel versnipperde markt, die ze door en door kennen.

Destiny geeft me het gevoel dat ik meebouw aan de maatschappij van morgen. Wij maken telewerk makkelijker, halen auto’s van de weg en helpen zo mee aan het oplossen van het klimaatprobleem. Die sociale impact wil ik hebben. Daan De Wever Medeoprichter en CEO van Destiny

Na enkele jaren slorpte die snelle groei evenwel zoveel centen op dat ze een private-equityspeler aan boord moesten halen. Bij Intracto en team.blue werd dat het Belgisch-Nederlandse investeringsfonds Waterland, bij Destiny spekt het Franse Apax sinds begin 2019 de oorlogskas. Zo konden ze de ambitie waarmaken een pan-Europese speler te worden. Team.blue werd dat in webhosting, Intracto streeft die status na in digitale marketing en consultancy. ‘Of je dat nu doet in webhosting, digitale marketing of in cloudcommunicatie maakt eigenlijk niet veel uit’, zegt De Wever. ‘Op den duur heb je dat spel zo in de vingers dat je het in elke sector kan.’

Nog een overeenkomst is dat de drie al op jonge leeftijd hun eerste stapjes als ondernemer zetten. De Wever begon op zijn vijftiende met schoolfuiven. Toen al ambieerde hij de grootste van de streek te zijn.

Sociale impact

De Wever studeerde economie aan de KU Leuven en vulde dat aan met enkele managementopleidingen, maar hij is in de eerste plaats een eigenzinnige, selfmade ondernemer. Voor hij Destiny uit de grond stampte, had hij al het netwerkdienstenbedrijf Benesol mee opgericht en stond hij aan het hoofd van Infranea, een start-up gespecialiseerd een 3D engineering en -modeling.