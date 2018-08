'Daling Proximus-koers grotendeels achter de rug'

Het telecombedrijf is opnieuw een verkoopadvies kwijt: Citi verhoogt zijn rating naar 'houden'.

'Het aandeel deed het in het afgelopen jaar een vijfde slechter dan sectorgenoten, citeert Bloomberg het rapport. 'De vrees voor een vierde telecomspeler zal ook in de toekomst nog een rem zetten op de beurskoers, maar volgens ons zit de grootste neergang nu wel in de koers verwerkt.'