Data moeten kerstshoppers over stad spreiden

In normale tijden lokken stadsbesturen hun kerstshoppers graag naar de gekende winkelstraten. Dit jaar is spreiding het mantra, en data het wapen.

De stadsbesturen van de Vlaamse centrumsteden staan in december voor een stevige uitdaging: de kerstshoppers in hun straten ontvangen, maar tegelijk drukte en opstoppingen vermijden. De taferelen van het laatste shoppingweekend in Antwerpen voor de lockdown en van het Brugse lichtfestival Wintergloed en de Brusselse Grote Markt dit weekend konden op weinig bijval rekenen onder de virologen.

Toch zijn er opties voor de centrumsteden om hun binnenstad niet te laten overrompelen, zegt Bart Busschaert, de zaakvoerder van Scelta Mobility. Dat bedrijf is gespecialiseerd in het uitwerken van mobiliteitsplannen en werkt vaak in tandem met het Antwerpse To B-Seen, dat expertise heeft in crowd control of massamonitoring.

In normale tijden bedienen ze festivals, zoals Tomorrowland, of wielerwedstrijden, zoals de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar lagen er andere klussen te wachten. Ze mochten in Oostende een plan bedenken om een 'rush op de kust' te vermijden.

Het is van belang je bezoekersstromen van ver voor de aankomst te spreiden. Bart Busschaert Zaakvoerder Scelta Mobility

'Het is van belang je bezoekersstromen van ver voor de aankomst te spreiden', stelt Busschaert. 'Ik ben van Gent, waar ik rechtstreeks de tram kan nemen naar de Korenmarkt om te shoppen in de drukke Veldstraat. Maar ik kan ook vroeger, op een rustiger punt, afstappen, waar er evengoed opties zijn om te shoppen.'

Bezoekers spreiden verloopt zo via meerdere fases. Eerst informeer je de bezoekers over de opties, daarna ga je actief sturen en als die twee geen soelaas bieden, moet je verbieden. Het volstaat ook niet een hek te plaatsen aan de ingang van de winkelstraat. Een goed mobiliteitsplan is een deel van de spreiding.

Telecomdata

Om te kunnen spreiden moet een overheid wel eerst de bezoekersstromen monitoren en meten. De centrumsteden tonen met de decembermaand in aantocht dat ze geen schroom hebben om data in te zamelen en te gebruiken. Ook in Oostende waren data deze zomer het vertrekpunt.

'We keken eerst naar historische data, zoals parkeergegevens, gegevens van de kustorganisatie Westtoer, maar ook intuïtieve kennis van de politie', zegt Busschaert. 'Daar brachten we nog een stroom van informatie bij: van de NMBS, de ploegen op het terrein, het cameranetwerk en de kustbarometer van Westtoer, die ook op telecomdata draaide.'

In Oostende leidde die hoop aan data ertoe dat het er nooit overweldigend druk was. Toch zijn data niet altijd de heilige graal, bleek dit weekend nog in Brugge. De stad had voor Wintergloed een aparte app gebouwd om het parcours te volgen, waaruit indien nodig ook data geëxporteerd konden worden. Maar die data waren niet realtime. Brugge had ook een akkoord met Proximus voor het aanleveren van telecomdata. Maar ook die waren niet realtime beschikbaar.