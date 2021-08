Dataoorlog onder de waterlijn

De reuzen uit Silicon Valley investeren miljarden in duizenden kilometers datakabels op de oceaanbodem. Die spelen ook een hoofdrol in het machtsconflict tussen de VS en China.

De essentie De techreuzen uit Silicon Valley investeren fors in eigen datakabels tussen de continenten.

De Amerikaanse regering oefent druk uit om China links te laten liggen.

Toch zet Frankrijk door met een 'digitale zijderoute' naar China.

Zowel de eerste telegraaflijnen uit het midden van de 19de eeuw als de snelle breedbandverbindingen van de 21ste eeuw zijn grotendeels gebouwd op een gigantisch kabelnetwerk dat verscholen ligt onder de zeespiegel. Volgens de jongste telling van het Amerikaanse onderzoeksbureau TeleGeography ligt er ruim 1,3 miljoen kilometer aan kabels op de zeebodem. Dat is meer dan de totale afstand die je op het Franse wegennet kunt afleggen.

Terwijl dat kabelnetwerk blijft aangroeien, raakte het eigendom van dat datasnelwegennet de voorbije jaren steeds meer geconcentreerd bij enkele grote bedrijven. Amazon, Google, Facebook en Microsoft, de grootste verbruikers van breedbandcapaciteit, investeerden het voorbije decennium massaal in eigen datakabels om hun capaciteit veilig te stellen en niet afhankelijk te zijn van de fluctuerende prijzen van aanbieders.

Bedrijven die clouddiensten en digitale content aanbieden, bezitten twee derde van het kabelnetwerk op de zeebodem, stelt TeleGeography. Acht jaar geleden was dat nog minder dan 10 procent. Het aandeel van Big Tech zal nog toenemen, want zowel Google als Facebook kondigde recent grote investeringen aan in een uitbreiding van zijn netwerk (zie kader).

Datasnelweg naar zuidelijk halfrond Google, Facebook en andere grote bedrijven kondigden recent uitbreidingen aan van hun onderzeese glasvezelnetwerk, vooral bezuiden de evenaar. Google is van plan de Amerikaanse oostkust te verbinden met Argentinië, vanwaar aftakkingen vertrekken naar Brazilië en Uruguay. Gebruikers in die landen zouden daardoor vanaf 2023 sneller toegang krijgen tot allerlei clouddiensten die Google aanbiedt vanop servers in de VS. Facebook kondigde een nieuwe uitbreiding aan van het 2Africa-netwerk, dat het samen met enkele grote telecomoperatoren beheert om het Afrikaanse continent te ontsluiten. Er komen vertakkingen bij naar de Seychellen, de Comoren, Angola en Nigeria. Tegen 2023 wil 2Africa een glasvezelverbinding in werking stellen die het hele continent omringt, met aftakkingen naar 26 landen. Google en Facebook willen tegen 2024 samen een 12.000 kilometer lange verbinding leggen in Azië. Het Apricot-netwerk moet Japan verbinden met Taiwan, de Filipijnen, Indonesië en Singapore. Het zal aansluiten op twee kabels – Echo en Bifrost – die Zuidoost-Azië met de westkust van de VS verbinden.

Afrika

De aanleg en het beheer van datakabels werd traditioneel beschouwd als een vrij saaie business met relatief lage marges. Maar dat is anno 2021 wel anders. Voor de techreuzen is het een soort verzekering dat ze niet afhankelijk zijn van de prijs en de service van derde partijen om hun diensten wereldwijd te kunnen leveren. Bovendien kunnen ze zelf beslissen waar ze hun kabels leggen.

De focus ligt al enkele jaren op Afrika en andere regio’s in het zuiden, waar nog miljarden mensen wonen die ze niet of nauwelijks bereiken. Een steeds grotere groep mensen beschikt er wel over een smartphone waarmee ze goedkoop kunnen communiceren, handel drijven en online betalen.

Maar de datakabels op de oceaanbodem worden ook een steeds belangrijker onderdeel in het geopolitieke en geo-economische stratego tussen de grootmachten. De internetinfrastructuur is voor het leeuwendeel in handen van Amerikaanse bedrijven, onder toezicht van de Amerikaanse overheid. China beseft dat en doet pogingen om zijn aandeel in het kabelnetwerk op te drijven.

Hongkong

Vooral rond de Stille Oceaan woedt een kabeloorlog onder de waterlijn. Facebook en Google zagen Hongkong aanvankelijk als een belangrijke hub voor hun nieuwe dataverbindingen met Azië, maar pasten die plannen aan onder druk van de voormalige regering-Trump. Een kabel die al aangelegd was tussen Los Angeles en Hongkong werd nooit in gebruik genomen.

De Amerikaanse regering voert al enkele jaren de druk op om belangrijke dataverbindingen te vrijwaren van mogelijke intrusie en spionage door China. Facebook en Google gaan hun nieuwe verbindingen nu in Indonesië aan land laten komen, waarmee ze ver uit de buurt van China blijven. Ze hebben zo ook een alternatief voor de vele bestaande kabels in de Zuid-Chinese Zee en rond Taiwan, die risico lopen in het geval van een militair conflict.

Ook elders in de regio laat het Witte Huis, nu onder president Joe Biden, zijn invloed gelden. Zo werd onlangs de aanleg opgeschort van een 2.000 kilometer lange kabel tussen de vele eilandjes in Micronesië, in het westen van de Stille Oceaan. Het project had de steun van de Wereldbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank, maar de VS hadden bezwaar tegen de deelname van het Chinese bedrijf HMN, een vroegere dochter van het Chinese techconcern Huawei. Vooral de verbinding met het eiland Guam, een belangrijke militaire basis van de VS, lag gevoelig.

Vredeskabel

De geopolitieke kabeloorlog heeft ook vertakkingen naar Europa. De uitbouw door China van een ‘digitale zijderoute’ naar Europa is de Amerikanen al langer een doorn in het oog. Een van de belangrijkste projecten is de 7.500 kilometer lange ‘vredeskabel’ die China, via Pakistan, de Hoorn van Afrika en Egypte, moet verbinden met het zuiden van Frankrijk. Huawei speelt er een belangrijke rol in als leverancier van de kabel en de transmissietechnologie.