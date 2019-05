Datavretende Belg krikt winstmarge Proximus op

We hoeven niet meer om de haverklap een nieuw mobieltje, maar we laten de oude toestellen meer dan ooit zweten. En dat is een goede zaak voor de winstmarge van de telecomoperator.

Het kwartaalrapport van Proximus bevestigt de trend die al bij de publicatie van de jaarcijfers begin maart merkbaar was: een tegenvallende omzet, maar een relatief meevallende winst.

Over het eerste kwartaal viel de omzet bijna 2 procent terug naar 1,415 miljard euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg echter 2 procent, naar 463 miljoen euro. Het eerste cijfer ligt onder, het tweede boven de verwachting van de analisten.

+67% Datavretende Belgen De gemiddelde Proximus-klant verbruikt per maand 2,7 gigabyte data, 67 procent meer dan een jaar eerder.

De twee cijfers lijken elkaar tegen te spreken, maar zijn door één factor te verklaren. Belgen hoeven niet langer om de haverklap een nieuwe mobieltje te hebben. De inkomsten uit de verkoop van mobieltjes tuimelde afgelopen kwartaal 18 procent, naar 68 miljoen euro.

Dat is echter geen probleem voor de marges, integendeel. Als doorverkoper van pakweg Samsung realiseren telecomoperatoren op die hardware flinterdunne marges. Met andere woorden: hoe minder hardware in de 'mix', hoe beter de winstmarge. De winstmarge steeg jaar op jaar met een stevige 1,2 procentpunt, naar 32,7 procent.

Tuttimus

We laten onze 'verouderde' telefoon wel behoorlijk zweten: de Proximus-klant is een stevige datavreter geworden die gemiddeld 2,7 gigabyte per maand verbruikt, 67 procent meer dan de 1,6 gigabyte van een jaar eerder.

Die veeleisende datavreters kiezen veelal voor duurdere abonnement en daar verdient Proximus in tegenstelling tot de simpele doorverkoop van mobieltjes wel goed aan. Voor de all-ingezinsbundel Tuttimus wist de Belgische marktleider 29.000 nieuwe abonnees te strikken, wat het totaal op 538.000 brengt.

Van de 2,95 miljoen gezinnen die Proximus bereikt, zijn er nu 737.000 of exact een kwart 'quad play'. Dat zijn gezinnen die al hun telecomdiensten bij Proximus afnemen. Dat zijn niet alleen de trouwste klanten omdat ze via die bundels voor telefonie, internet en televisie aan Proximus 'gekluisterd' zitten, maar ook de rendabelste.

Van de '4-play'-klanten zegt op jaarbasis maar 4 procent zijn contract op, tegenover 25 procent bij de klanten die maar één dienst afnemen. En gemiddeld betalen 'quadplayers' 112 euro per maand, tegenover 34 euro voor de 'shoppers' die slechts een dienst van Proximus gebruiken.

Gratis geld

De nettowinst van Proximus steeg over het eerste kwartaal 9 procent naar 134 miljoen euro. Netto kwam er een extra boost door de lagere rentelasten: Proximus maakt gebruik van het ultrasoepele beleid van de Europese Centrale Bank om bijna gratis geld te tanken en kon bovendien afgelopen voorjaar 400 miljoen tegen bodemtarief lenen van de Europese Investeringsbank voor de uitrol van het glasvezelnetwerk.

Ook voor heel 2019 rekent Proximus op een stabiele bedrijfswinst, met op binnenlands vlak een kleine toename. De omzet zou stabiel evolueren, tenminste gezuiverd voor de impact van de snel krimpende hardwareverkopen.

Proximus heeft er dit jaar al een ritje van 6 procent op zitten. Dat is minder goed dan de Bel20 (+15%) - omdat beleggers de impact van 'kabelknippers' en de prijzenbreker Orange Belgium vrezen - maar een verademing na het beroerde jaar 2018.

Dividendbelofte

Een belangrijke factor voor de herwonnen beleggersaandacht is - net als bij de groeiende nettowinst - de Europese Centrale Bank. Het schier eeuwigdurende nulrentebeleid doet steeds meer beleggers frenetiek op zoek gaan naar beleggingen die nog wat rendement beloven.