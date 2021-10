Datavreters geven omzet en winst Orange Belgium boost

Orange Belgium verhoogde over het zomerkwartaal de inkomsten uit telecomdiensten met bijna 5 procent tot 242 miljoen euro, de bedrijfswinst voor afschrijvingen (EBITDAaL in het OBEL-jargon, zie inzet onderaan) steeg 8 procent tot 96,7 miljoen euro. Beide cijfers liggen boven de analistenconsensus . Door hogere afschrijvingen daalde de nettowinst wel, van 21 naar 18 miljoen euro.

Orange Belgium profileert zich al langer als prijzenbreker, tegenover het 'duopolie' van marktleiders Proximus in Franstalig België en Telenet in Vlaanderen. Initieel met de goedkope televisiebundel LOVE , die intussen 340.000 abonnees telt.

De nummer drie van de Belgische telecomsector behoudt an sich de vork voor de bedrijfswinst over heel 2021, namelijk 320 tot 340 miljoen euro. Maar CEO Xavier Pichon voegt er nu wel aan toe dat die vork 'licht overschreden' zal worden, dankzij de sterke resultaten en de heropening van de economie.

Ironisch genoeg lijkt Orange Belgium met het sterke rapport de minderheidsaandeelhouders te sterken in hun weigering. Grote hamvraag is nu het dossier-VOO. Orange Belgium is één van de kandidaten voor de overname van de Waalse kabelaar. Die deal zou volgens analisten Orange Belgium in Franstalig België tot een te duchten concurrent voor Proximus maken.