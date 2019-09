De Clerck: 'Leroy verdient geen gedwongen exit'

Kan Leroy nog drie maanden aanblijven bij Proximus als ze daarna naar KPN gaat? De topvrouw vindt van wel. De Nederlandse telecomspeler is geen concurrent, stelt ze. Toch vrezen de vakbonden dat Leroy Proximus ‘in een puinhoop’ wil achterlaten om met KPN ‘een telecomaanval op België’ te lanceren. Ze kregen daarbij steun uit onverwachte hoek. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten zei dat de bonden een punt hebben.

Proximus-voorzitter Stefaan De Clerck bevestigt, na de consultatie van de bestuurders, het vertrouwen in de CEO .

Waarom is het belangrijk dat Leroy tot 1 december aanblijft?

De bonden steigeren. Haar aanblijven hypothekeert het sociaal overleg over de 1.900 banen die op de helling staan.

De Clerck: ‘Hr-directeur Jan Van Acoleyen zal het dossier meer dan ooit trekken. En ik heb me bij de bonden zelf geëngageerd om de gesprekken vlot te trekken. We moeten samen bekijken hoe we de grote lijnen kunnen vastleggen.’