De Croo en Proximus voeren open oorlog

Bij de toekenning van de telecomfrequenties in 2019 moet er plaats zijn voor een nieuwe, vierde speler. Die kan dan afzonderlijk bieden. Met dat voorstel zette Alexander De Croo, de minister van Telecom (Open VLD), de telecommarkt op woensdag zijn kop.

Proximus , waar De Croo voogdijminister over is, reageerde in ongemeen scherpe bewoordingen en waarschuwde voor banenverlies. De intrede van een vierde speler kan een prijzenslag ontketenen en de marges van de bestaande spelers onder druk zetten. Het aandeel van Proximus dook 3,7 procent lager.

Volgens De Croo is er ‘concrete interesse’ van een buitenlandse speler om te bieden op frequenties voor 4G en 5G. De analisten zijn nochtans sceptisch over zo’n nieuwe speler. Die moet fors investeren in de frequenties (54 miljoen euro voor zes jaar) en in een eigen netwerk.

Dit zal onvermijdelijk een impact op de werkgelegenheid bij Proximus hebben. Communiqué Proximus

Voor de consument is extra concurrentie een zegen, maakt De Croo zich sterk. De telecomprijzen stegen tussen januari 2016 en april 2018 in ons land met 6,6 procent. Als ze de prijsdalingen in Nederland hadden gevolgd, had een traditioneel gezin jaarlijks 226 euro uitgespaard, claimt het kabinet-De Croo.

Proximus ziet de bui al hangen. Het waarschuwde in een mededeling voor vertragingen van de investeringen in infrastructuur en voor de onvermijdelijke impact op de werkgelegenheid. Ook de bestaande hoge kwaliteit kan onder druk komen te staan.

Proximus en De Croo verschillen voorts van mening over het lage dataverbruik in ons land. De Croo ziet dat als een symptoom van de hoge prijzen, Proximus wijt het aan de goede wifi-dekking in ons land.