De Croo maait Proximus onderuit

Ongeloofwaardig

'De minister maakt de telecomsector kapot. Bij de uitbouw van een digitale economie moet je in de eerste plaats rechtszekerheid geven aan de bouwers van de netwerken. Wat hij niet doet, elk kwartaal creëert hij onzekerheid. Die onzekerheid zorgt ervoor dat de investeerders de Belgische telecomspelers links laten liggen, of nog erger, er short op gaan (inspelen op dalende aandelenkoersen, red.).'

Medialaan?

Als het plan-De Croo ongeloofwaardig is, waarom zakken de telecomaandelen dan zo zwaar? Blijkbaar wordt de minister wel gevolgd door investeerders die verder af zitten van ons land, in de Londense City bijvoorbeeld.

Die investeerders moeten nochtans weten dat het lang niet de eerste keer is dat met een vierde speler wordt geschermd. Zo versoepelde telecomwaakhond BIPT vijf jaar geleden al de spelregels om een nieuwe concurrent voor Proximus, Base (nu in handen van Telenet) en Orange aan te trekken. Tevergeefs.

Dat de interesse klein is mag niet verbazen. België is een klein land waar de mobiele inkomsten vandaag al over drie spelers worden verdeeld. Om klanten af te snoepen moet een vierde speler goedkopere tarieven aanbieden. En dat terwijl de opstartinvesteringen niet min zijn: volgens ING 700 miljoen euro voor een 5G-licentie en daarbovenop miljarden voor de uitbouw van een gloednieuw netwerk (en glasvezel tot de mast). Dergelijke bedragen neertellen lijkt utopie als het bedrijf in kwestie geen duidelijk zicht heeft over ruime opbrengsten/cash flows om die investeringen af te betalen.