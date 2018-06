De Croo: prijsverhoging Telenet is opgestoken middenvinger naar consument

Minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) ziet in de prijsverhoging die Telenet wil doorvoeren het bewijs 'dat er in ons land gebrek is aan voldoende prijsconcurrentie en dat de prijzen te hoog zijn'.

Dat zegt de Open Vld-vicepremier in een reactie aan Belga. In de Kamer noemde De Croo de prijsverhoging 'bijzonder cynisch' en vergeleek hij die met een 'opgestoken middenvinger'.

Het telecombedrijf Telenet verhoogt vanaf 23 juli de prijzen van een aantal producten. 'We zien ons genoodzaakt de gestegen consumentenprijzen en een deel van de investeringskosten door te rekenen', klinkt het in een persbericht.

De timing van de prijsverhoging is opvallend. De aankondiging komt amper een dag nadat minister van Telecom Alexander De Croo heeft voorgesteld een vierde telecomoperator toe te laten op de Belgische telecommarkt. Een voorstel dat meteen werd afgebrand door de bestaande operatoren, waaronder ook Telenet.

'Telenet bewijst met de prijsverhoging net het punt van de minister dat er in ons land een gebrek is aan voldoende prijsconcurrentie en dat de prijzen te hoog zijn', zegt de woordvoerder van minister De Croo in een reactie. 'Zoals bij elke prijsverhoging raden we consumenten aan om op bestetarief.be te kijken naar een goedkoper alternatief en te veranderen.'

'Cijfers van Eurostat geven aan dat indien de telecomprijzen in België de voorbije twee jaar de evolutie van Nederland hadden gevolgd, de prijzen zouden zijn gedaald en mensen elk jaar 226 euro zouden besparen', voegt de woordvoerder nog toe.

Later op dag vergeleek de minister de prijsverhogingen met 'een opgestoken middenvinger naar de Belgische consument, die al te veel betaalt'. 'Ik zie geen enkele reden waarom een gezin 230 euro per jaar meer zou moeten betalen voor dezelfde telecomdiensten dan in Nederland.'

Roel Deseyn (CD&V) wilde van de minister weten waarom de veiling van de licenties voor de komende 20 jaar zal gelden. Hij dringt er ook op aan dekkingsvereisten op te leggen, zodat iedereen in het hele land zijn smartphone correct kan gebruiken.