De Proximus-dochter die u overal volgt...

Van verkeersinformatie en flitsmeldingen tot slim parkeren en tolheffingen: wie met mobiliteit bezig is, komt vroeg of laat het Gentse bedrijf Be-Mobile tegen. Proximus overweegt een verkoop van het bedrijf.

De moderne smartphone moest nog uitgevonden worden en Google Maps was nog een Amerikaans experiment toen de Vlaming Jan Cools eind 2006 Be-Mobile oprichtte. Hij zag de toekomst van verkeersinformatie als een datastroom die via verschillende platformen realtime tot bij de consument gebracht zou worden.

Cools vertrok niet van nul. Enkele jaren eerder was hij al aan de slag bij Acunia, een telematicabedrijf dat onder meer de zwarte dozen voor vrachtwagens maakte en dat later opging in Punch Telematix. Samen met zijn collega Philip Taillieu richtte Cools in 2003 een ‘telematicacluster’ op om dergelijke bedrijven te laten samenwerken rond mobiliteitsoplossingen.

Met zijn start-up Be-Mobile speelde Cools op het juiste moment in op de sterke toename van locatiedata, afkomstig van tracingsystemen in vrachtwagens en gsm’s van automobilisten. Cools combineerde die ‘floating data’ met de klassieke telgegevens van lussen in het wegdek om een accuraat verkeersbulletin te genereren.

In 2007 lanceerde Be-Mobile een telefonische filelijn en begon het zijn verkeersinfo aan media en navigatiebedrijven te verkopen. Het bedrijf leverde ook informatie over filedruk en reistijden aan. Cools’ zakenpartner Taillieu richtte in 2008 het verwante bedrijf Flow op, dat de contracten met de overheid - onder meer voor dynamische verkeersborden boven de snelwegen en parkeergeleidingssystemen - voor zijn rekening nam.

Flitsmeister

Als internationale pionier in realtimeverkeersdata trok Be-Mobile al snel de grenzen over. In Nederland ging het samenwerken met Flitsmeister, een dienst die begonnen was als melder van flitscontroles, maar die zich uitbouwde tot leverancier van mobiliteitsdata. Aanvankelijk nam Be-Mobile een minderheidsparticipatie in Flitsmeister, om het later helemaal over te nemen.

Het succes van Be-Mobile was ook Proximus niet ontgaan. De telecomgroep leverde al jaren de belangrijkste grondstof (mobiele telefoondata) aan Be-Mobile en besloot zich in 2016 zelf op de markt voor slimme mobiliteit te werpen. Be-Mobile werd samengevoegd met Flow en met Mobile-For, de Proximus-dochter die al het systeem van sms-parkeren (via het nummer 4411) uitbaatte.

Voor Proximus bood Be-Mobile een ticket tot een veelbelovende markt met toepassingen als autonome voertuigen, dynamisch verkeersmanagement en verkeersapps.

Proximus nam een belang van 93 procent in het fusiebedrijf, dat op dat ogenblik stond voor een omzet van 15 miljoen euro en 50 werknemers. Vandaag werken in ons land ruim 100 mensen voor het bedrijf.

Voor Proximus bood Be-Mobile een ticket tot een veelbelovende markt. Realtime- en accurate verkeersdata zouden een cruciale rol gaan spelen in allerlei nieuwe toepassingen, zoals autonome voertuigen, dynamisch verkeersmanagement, of multimodale verkeersapps die een combinatie van vervoersmiddelen kunnen uitstippelen.

Rekeningrijden

Een hele grote belofte was die van het rekeningrijden, waarbij je automobilisten een variabele tol laat betalen om zo de files te bestrijden. ‘Wellicht zal er tegen 2020 voldoende politiek draagvlak zijn om zo'n systeem voor personenwagens in te voeren’, verklaarde Cools daarover in 2016 aan De Tijd. Het heeft er ook een tijd naar uitgezien dat Be-Mobile aan zo’n systeem zou meewerken, tot het hele idee vorig jaar getorpedeerd werd door voormalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), onder druk van het Vlaams Belang.