De Sutter verzet zich niet tegen vierde telecomoperator

Petra De Sutter, minister van Telecom, sluit de komst van een vierde telecomoperator niet uit. Al is het zeer de vraag uit welke hoek die moet komen.

Het was een van de paradepaardjes van toenmalig minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD) in de vorige regering: een intrede van een vierde telecomoperator naast de grote drie. Zijn opvolger, Petra De Sutter van Groen, houdt de piste evenzeer open, zo blijkt uit een interview. 'Ik ga me er niet tegen verzetten. Ik ga niets doen om te wegen in deze of gene richting', maakt ze duidelijk.

De nieuwe, vierde telecomoperator kan eventueel zijn intrede doen bij de veiling van verschillende banden aan radiospectrum begin 2022. Bij die veiling gaat het spectrum voor het supersnel mobiel internet 5G onder de hamer, maar er is ook in ruimte voorzien voor een nieuwe speler om zijn activiteiten te ontplooien. De telecomwaakhond BIPT en de vorige regering hadden al het voorbereidende regelgevend werk daarvoor gedaan.

Als er zich geen vierde speler aandient, dan ga ik hem ook niet zoeken Petra De Sutter Minister van Telecom

De Sutter slaat dus verder de ingeslagen weg in. Toch is een vierde speler voor haar ook geen absolute must. 'Als zich geen vierde speler aandient, dan ga ik hem ook niet zoeken.' Ze wijst ook op een marktdynamiek waar het BIPT eerder ook al op wees. 'Een vierde speler kan de prijzen doen dalen, maar heeft als risico dat de investeringen op lange termijn vertragen, en dat zich consolidaties voordoen, zoals bij Telenet en BASE, met het resultaat dat je terugvalt op drie operatoren.'

Scepsis

Er is al langer scepsis of zich effectief een vierde telecomspeler zal aandienen bij een veiling van de radiofrequenties. Begin deze week nog viel de mediagroep DPG Media als gegadigde af, nu ze haar telecompoot Mobile Vikings in de etalage zet. De drie grote beursgenoteerde telecomspelers, Proximus, Telenet en Orange Belgium, zouden lonken naar het dossier. Ook het Waalse VOO is een overnameprooi. Interesse uit buitenlandse hoek blijft wel een optie.