'De aandelenverkoop van Leroy was buitengewoon dom'

Afscheidnemend Proximus-CEO Dominique Leroy had beter moeten nadenken over haar recente verkoop van een pakket aandelen van Proximus. Dat zeggen Nederlandse kenners van de wetgeving over voorkennis aan het Nederlandse FD.

Het is goed mogelijk dat Leroy niets strafbaars heeft gedaan, maar bestuurders van dit niveau kunnen zich niet in dat grijze gebied begeven, stellen zij.

Als ik KPN-commissaris was zou ik mij afvragen hoe het zit met Leroys beoordelingsvermogen. Advocaat

'Als toezichthouder stelde ik mijzelf altijd de vraag: kan ik dit uitleggen op een manier dat niemand zich vragen stelt', zegt Paul Koster, directeur van de beleggersvereniging VEB en eerder toezichthouder bij de AFM. 'Ook al kan het wettelijk, je moet toch rekening houden met de perceptie.'

Een advocaat, die anoniem wil blijven, adviseert zijn cliënten in dit soort situaties altijd ruimschoots aan de veilige kant te blijven. 'Je hebt misschien niets verkeerds gedaan, maar toch is je reputatie bezoedeld.' Hij vindt de actie van Leroy 'buitengewoon dom'. 'Als ik KPN-commissaris was zou ik mij afvragen hoe het zit met haar beoordelingsvermogen.'

Onderzoek is standaardprocedure

Afgelopen vrijdag kwam naar buiten dat Leroy begin augustus een pakket aandelen van Proximus ter waarde van €285.000 verkocht. Volgens een verklaring die zij zelf zondag uitgaf, stond op dat moment nog niet vast dat ze Proximus zou verlaten. Maar ze was al wel in gesprek met externe partijen, waaronder KPN, voegde ze eraan toe. Omdat het vertrek van een CEO invloed kan hebben op de koers van het aandeel, roept de transactie de vraag op of Leroy met voorkennis heeft gehandeld.

'Bij voorkennis gaat het om concrete informatie die niet openbaar is en invloed kan hebben op de beurskoers', zegt de advocaat. In het geval van Leroy gaat het er dus om hoe concreet het vooruitzicht op een overstap naar KPN was op het moment dat zij handelde.

KPN wil er niets over zeggen. 'We gaan niet in op details van het proces', laat een woordvoerder weten. Ze wil ook niet zeggen of KPN door Leroy op de hoogte was gebracht van de aandelenverkoop.

FSMA

Leroy wil Proximus in een puinhoop achterlaten, zodat ze als CEO bij KPN een telecomaanval op België kan lanceren. Proximus-vakbonden

De beurstoezichthouder FSMA heeft een onderzoek ingesteld. Maar zo'n onderzoek is een standaardprocedure als de bestuurder van een beursgenoteerd bedrijf vertrekt. De achteraf opmerkelijke transactie lijkt dus niet de directe aanleiding.

De FSMA wil over het onderzoek niets kwijt. 'We doen geen mededelingen over een individueel geval', zegt een woordvoerder. Ook over een termijn waarop conclusies kunnen worden verwacht kan hij niets zeggen.

Bonden boos over overstap

De duur van zo'n onderzoek is van belang. Koster vindt dat de aandeelhoudersvergadering van KPN de benoeming van Leroy pas kan goedkeuren als de zaak uitgeklaard is. Koster vindt ook dat juist KPN deze discussie over de nieuwe CEO niet kan gebruiken. Het bedrijf heeft het moeilijk en had eerder dit jaar al te maken met het plotselinge en voortijdige vertrek van CEO Maximo Ibarra.

Wat vooral steekt is de gedachte dat Leroy overstapt naar een concurrent. De vakbonden eisen dat Leroy onmiddellijk haar functie bij Proximus neerlegt. In een brief aan Proximus-voorzitter Stefaan de Clerck schrijven ze te vrezen dat Leroy Proximus 'in een puinhoop' zou willen achterlaten, zodat ze als CEO bij KPN een 'telecomaanval op België' kan lanceren.

Leroy is met de vakbonden in onderhandeling over een reorganisatie bij Proximus. 1.900 mensen zullen daarbij hun job verliezen. Ze wil in plaats daarvan 1.250 IT'ers aannemen.

De Clerck liet weten dat van een voortijdig vertrek geen sprake zal zijn. 'KPN is geen concurrent en er is geen vertrouwensprobleem met Leroy', zei hij maandag aan de bonden.

