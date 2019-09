De marathon die Leroy niet uitliep

In het zicht van de meet zet Dominique Leroy een punt achter haar contract als CEO van Proximus. De marathonloopster raakte steeds meer gefrustreerd over de politieke hindernissen op haar parcours.

Leroy vertrekt officieel op 1 december bij Proximus, het overheidstelecombedrijf dat ze vijf jaar heeft geleid, om over te stappen naar de Nederlandse groep KPN. Ze zal daarmee twee maanden te kort komen om haar lopende contract helemaal uit te zitten.

Haar vertrek lijkt een goed getimede middelvinger aan de vakbonden en de politiek.

Haar vertrek lijkt een goed getimede middelvinger aan de vakbonden en de politiek, met wie ze de laatste maanden meer en meer overhoop lag. Al langer werd gefluisterd dat Leroy haar kans zou grijpen als iemand met een goed bod op de proppen kwam. Dat deed uiteindelijk niet het Britse BT, zoals eerder in de wandelgangen circuleerde, maar het Nederlandse KPN, waar de vroegere Telenet-topman Duco Sickinghe voorzitter is.

Het wat zure einde van haar carrière bij Proximus staat in scherp contrast met de bijval die ze kreeg in 2014, bij haar aanstelling tot CEO. Leroy erfde toen van haar voorganger Didier Bellens een verkrampte, in zichzelf gekeerde organisatie. Bellens blonk uit in financiële discipline en in het politieke onderhandelingsspel, maar zijn gezag berustte op angst en macht. Hij had zich politiek onmogelijk gemaakt door zijn arrogante stijl - waarbij hij politici als verwende kinderen omschreef - en door enkele onverkwikkelijke affaires.

Diplomatie en geduld

Het contrast met Leroy, met 24 jaar Unilever gepokt en gemazeld in de consumentenmarketing, kon niet groter zijn. De perfect tweetalige topvrouw, een getrainde marathonloopster, was een toonbeeld van diplomatie en geduld in de relatie met haar stakeholders - de overheid, de bonden, het personeel en de klanten.

De nieuwe topvrouw gooide de hiërarchische organisatie open. Letterlijk. Haar kantoor op de 27ste verdieping van de Belgacom-toren, onder Bellens verboden terrein voor gewone werknemers, werd voortaan niet meer met een aparte lift bediend. Leroy zette de schaar in het topmanagement en verkortte de lijnen met uitvoerende managers.

De nieuwe wind werd gesymboliseerd door het vervangen van de naam Belgacom door het frissere Proximus.

De nieuwe wind werd gesymboliseerd door het vervangen van de naam Belgacom door het frissere Proximus. Maar niet alleen de verpakking veranderde. Leroy, die kort na haar aanstelling het techmekka van Silicon Valley bezocht, pakte al snel uit met verrassende deals. Ze investeerde in populaire content (onder meer met Studio 100 en Netflix) en in nieuwe technologie voor bedrijven, zoals cloudcomputing en cyberbeveiliging. Als kers op de taart kon ze in haar beginperiode met prima financiële cijfers uitpakken.

Tegelijk verloor Leroy de verre horizon niet uit het oog. Ze besefte dat haar bedrijf slanker, efficiënter en wendbaarder moest worden om mee te kunnen met de ‘digitale transformatie’ die de hele economie door elkaar schudde. Ze maakte van haar populariteit gebruik om een paar lijnen in het zand te trekken. De politiek kreeg de boodschap dat ze niet op een snelle verhoging van het dividend moest rekenen. Aan de vakbonden liet ze verstaan dat de personeelskosten stelselmatig omlaag moesten. Leroy wilde af van de rigide werkstructuren uit de tijd van het staatsbedrijf RTT en stuurde aan op meer flexibiliteit en freelancers.

Net als haar voorganger Bellens kocht Leroy de sociale vrede af met de impliciete belofte dat de noodzakelijke personeelsvermindering zonder grote ontslagrondes zou verlopen. In 2017 stuurde ze meer dan 2.000 statutairen vervroegd met pensioen met behoud van een deel van hun loon.

Geknakt vertrouwen

Het werd echter steeds duidelijker dat Leroy de belofte niemand te ontslaan niet eeuwig kon houden. Toen begin dit jaar uitlekte dat ze nog eens 1.900 jobs wil schrappen en tegelijk 1.250 nieuwe digitale profielen wil aanwerven, zetten de bonden hun stekels op. De jarenlange vakbondsman Ben Coremans sprak onomwonden van een ‘geknakt vertrouwen’.

Dé grote splijtzwam was het plan van De Croo om een vierde mobiele operator op de markt toe te laten, wat Proximus en de andere operatoren veel geld zou kosten.

Ook in de Wetstraat, waar men niet op de hoogte was van de plannen, zakte de steun zienderogen. De relatie met haar voormalige voogdijminister Alexander De Croo (Open VLD) was op dat moment al een hele tijd aan het verzuren. Toen Proximus in juni 2017 zijn tarieven verhoogde, riep De Croo de klanten openlijk op naar een andere operator te stappen. Dé grote splijtzwam was het plan van De Croo om een vierde mobiele operator op de markt toe te laten, wat Proximus en de andere operatoren veel geld zou kosten.

Leroy kreeg het steeds moeilijker haar verhaal van ‘groei door innovatie’ verkocht te krijgen. Jonge consumenten lusten de all-inbundels die voor telecombedrijven als Proximus en Telenet een belangrijke kaskoe vormen niet langer. Terwijl de prijzen onder druk staan en de concurrentie toeneemt, vielen ook de inkomsten uit buitenlandse communicatie (roaming) onder druk van Europa bijna helemaal weg.

De overheid werd voor Leroy gaandeweg meer een tegenstander dan een bondgenoot. Niet alleen de vierde operator, ook de Vlaamse plannen voor een eigen glasvezelnet en het uitblijven van een 5G-licentie - omdat de regio’s het niet eens raken over de verdeling van de opbrengst - waren haar een doorn in het oog.