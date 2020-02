De vijf werven van Proximus-topman Guillaume Boutin...

Welk konijn tovert Proximus-topman Guillaume Boutin volgende maand uit zijn hoed? Bij investeerders is het vertrouwen zoek.

Proximus was vrijdag met een daling van 6 procent de rode lantaarn van de grootste 600 Europese aandelen. Nochtans voldeden de kwartaalresultaten aan de verwachtingen.

Het uitblijven van vooruitzichten kwam niet goed aan, oordelen analisten. CEO Guillaume Boutin geeft zijn prognoses pas eind volgende maand als hij zijn strategie uit de doeken doet. Analisten vermoeden ook extra onrust over het dividend.

Boutin moet op de beleggersdag op 31 maart stevig uit zijn pijp komen, wil hij het vertrouwen van de markt terugwinnen. Want de werven op zijn bord vereisen een duidelijke visie en strategie.

1. Sterkere concurrentie in het zuiden

Na een bijzonder hobbelig verkoopproces komt het Waalse kabelbedrijf Voo dan toch en verrassend snel in de handen van Providence. Het Amerikaanse investeringsfonds zal grote kuis houden en een turbo zetten op de operator. Dat is slecht nieuws voor Proximus, dat in het zuiden - in tegenstelling tot in het noorden, waar Telenet de plak zwaait - het gros van de markt kon inpalmen.

2. Sociale vrede bewaren

De mogelijke komst van een extra concurrent is de reden dat Proximus een reorganisatie doorvoerde. 1.347 medewerkers stappen vrijwillig op, 10 procent van het personeel. Dat is meer dan de 1.200 waarop de directie had gemikt. Daardoor moet de telecomgroep in allerijl aanwervingen doen, met name voor de winkels en de dienst klachtenbehandeling, waar te weinig volk overblijft. Voor de shops worden 130 mensen aangenomen.

Initieel moest het reorganisatieplan 1.900 jobs afbouwen. Dat cijfer werd tijdens de onderhandelingen met de vakbonden herleid tot 1.300. De vraag is of Proximus nu slank genoeg is om de hevig oplaaiende concurrentie het hoofd te bieden. En even belangrijk: is het overheidsbedrijf aantrekkelijk genoeg om jonge profielen aan te trekken? Meer dan de helft van de vertrekkers is jonger dan 58.

3. Glasvezel versnellen

De uitrol van de technologie gaat bij Proximus te traag, want concurrent Telenet biedt al snelheden tot 1 gigabit per seconde aan.

Proximus verbetert zijn netwerk met glasvezel zodat we thuis nog sneller kunnen streamen en grote databestanden kunnen downloaden. De uitrol van de technologie gaat te traag, want concurrent Telenet biedt al snelheden tot 1 gigabit per seconde aan.

'De meeste gezinnen hebben die snelheden nog niet nodig. Telenet is altijd sneller geweest en toch heeft Proximus zijn marktaandeel kunnen uitbreiden in het noorden. Gebruikservaring en dekking is wat telt', wuift Proximus de technologische voorsprong weg.

4. Drukke bedrijvenmarkt

Ook op de bedrijvenmarkt wordt het knokken. Met de Brugse netwerkbouwer Citymesh en de Hasseltse IT-groep Cegeka zijn twee extra spelers opgestaan die spectrum willen kopen om voor bedrijven lokale mobiele netwerken te bouwen. Proximus heeft daar zijn marktleiderschap te verdedigen.

5. Dividendbeleid

De onzekerheid over het dividend is beleggers en analisten al langer een doorn in het oog. Eind maart weten we of de uitkering van 1,50 euro bruto per aandeel standhoudt. Als dat gebeurt, moet Proximus lenen om de Belgische staat (53%) en de andere aandeelhouders te betalen.

Of maakt Boutin een vuist tegen de politiek? Ter herinnering: zijn voorgangster Dominique Leroy begon haar carrière bij Proximus met een knip in het dividend tot de huidige 1,50 euro. Precies om meer te kunnen investeren in glasvezel.