Deal tussen Voo en Providence wordt heronderhandeld

De mogelijke verkoop van de Waalse telecomgroep Voo aan het Amerikaanse Providence Equity Partners is ondanks de commotie rond Nethys niet van de baan.

De Luikse intercommunale Nethys, en vooral zijn ex-topman Stéphane Moreau, kwamen na de zomer in een storm terecht toen uitlekte dat Nethys in stilte een aantal onderdelen aan het verkopen was op een dubieuze manier. Het gaat onder meer om de Waalse Telenet-tegenhanger Voo. Nethys had in mei een geheime deal gesloten met de Amerikaanse private-equitygroep Providence om 51 procent van Voo van de hand te doen.

De commotie leidde ertoe dat de Waalse overheid de verkoop ongedaan maakte. Maar nu blijkt dat de onderhandelingen met Providence worden hervat. Dat is de uitkomst van een vergadering van de raad van bestuur van Enodia, de koepel boven Nethys, die donderdag gehouden werd.

Drie opties

De raad van bestuur van Enodia had drie opties: de deal eenvoudig annuleren, annuleren maar met de betaling van een schadevergoeding of de herneming van de onderhandelingen. Het is het laatste geworden, vernam onze zusterkrant L'Echo.

Enodia hoopt zo onder meer een hogere prijs te bedingen, zodat er meer geld kan vloeien naar de aandeelhouders van Nethys. Dat zijn vooral de provincie Luik maar ook een reeks steden en gemeenten.