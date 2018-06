'Debat over stralingsnormen in Brussel is puur emotioneel'

Telecomoperator Proximus kan in het Brussels gewest geen testen uitvoeren voor de 5G-technologie omdat de stralingsnormen in het hoofdstedelijk gewest te streng zijn. Dat hekelde Proximus-baas Dominique Leroy dinsdag in de rand van een persconferentie over het wegwerken van de 'witte zones' met slecht of geen mobiel bereik.

Eind april voerde Proximus in Haasrode nabij Leuven de eerste geslaagde test in open lucht uit van de 5G-technologie in ons land. Maar het bedrijf kon die test niet in Brussel herhalen, zei Leroy. 'Brussel wil een digitale stad zijn, maar hoe kan ze dat worden zonder een kwaliteitsnetwerk? Vandaag zijn we niet eens in staat om tests te doen', verklaarde ze.