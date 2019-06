Destiny Belgisch marktleider in cloudcommunicatie na overname

Met een zevende overname in 2,5 jaar tijd wordt het Zaventemse telecombedrijf van de broers Daan en Samuel De Wever in één klap de grootste aanbieder in België van geïntegreerde telecomdiensten voor kmo's.

Na de overname van het Nederlandse Motto, waardoor Destiny voor de eerste keer buiten de landsgrenzen doorbrak, slaan de ondernemende broers nu een dubbelslag met het Waverse Escaux en Fuzer.

Destiny in cijfers Opgericht in 2008 door Daan en Samuel De Wever.

Medewerkers: 190

Omzet: van 42 miljoen (2018) naar 65 miljoen euro (2019)

Ebitdamarge: 20 procent.

Klanten: Katoen Natie, Standaard Boekhandel, Interparking, ZEB, McDonald's, Ecover en Fujitsu. Daar komen nu bij: Decathlon, Test-Aankoop, Facq, Auto5, Schoenen Torfs, T-Mobile, Colt, Orange, Proximus en Airbus.

Fuzer is een specialist in unified communication, die uiteenlopende vormen van telecommunicatie in bedrijven zoals vaste en mobiele telefonie, internet, chat, videoconferentie en toepassingen als Slack naadloos in elkaar laten overvloeien. Al die vormen van communicatie worden aangeleverd vanuit één centraal platform in de cloud.

Escaux, waarvan Fuzer een spin-off is, heeft daarvoor de voorbije 15 jaar een basistechnologie ontwikkeld, die makkelijk uitrolbaar is op buitenlandse markten.

Leider

Door de overname groeit de omzet van Destiny met 10 miljoen euro naar een verwachte 65 miljoen euro voor dit jaar, en het aantal medewerkers van 140 naar 190. Maar vooral: het wordt met 150.000 van de in totaal 200.000 gebruikers de onbetwiste leider op de Belgische markt van cloudcommunicatie voor kmo’s. De overige 50.000 zitten bij Proximus, Telenet en enkele kleinere spelers. Fuzer brengt 1.000 nieuwe klanten aan, zodat Destiny voortaan 13.000 bedrijfsklanten bedient.

200 miljoen euro omzet ‘De komende drie tot vijf jaar willen we naar een omzet van 200 miljoen. Dat zal opnieuw een forse kapitaalverhoging vergen.’

‘Jarenlang hebben we kmo’s moeten overtuigen over te schakelen van een klassieke telefooncentrales in het bedrijf zelf naar een cloudoplossing, die mee kan groeien met het bedrijf’, zegt Joachim Lauwers, de algemeen directeur van Destiny in België. ‘Nu zijn we beland op het kantelmoment dat bedrijven naar ons toe komen.’

Naar Frankrijk

‘Doordat Escaux en Fuzer vooral aanwezig zijn in Franstalig België hebben we nu een volledige dekking van de Belgische markt’, zegt CEO Daan De Wever. ‘Het betekent dat onze groeistrategie in België stilaan voltooid is. Buitenlandse spelers zullen in ons land op onze markt geen voet meer aan de grond krijgen, zodat we zelf kunnen kijken naar het buitenland.'

'In Nederland willen we nog enkele overnames doen. En dan volgt Frankrijk, een land met nog veel klassieke telefooncentrales. De flexibele en mature cloudtechnologie van Escaux gaat ons daarbij helpen.’

Beloftevol

Het bedrijf, dat in 2015 werd gelauwerd als Beloftevolle Onderneming van het Jaar, wil uitgroeien tot de grootste specialist in cloudtelecom in West-Europa. Met overnames in buurlanden hoopt het binnenkort zijn omzet op te krikken tot 100 miljoen euro.