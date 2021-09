Deutsche Telekom verkoopt Nederlandse dochter

Met de opbrengst van de Nederlandse exit financiert de Duitse reus een opmars op de Amerikaanse markt.

Deutsche Telekom blaast na ruim 20 jaar de aftocht in Nederland. De Duitse reus verkoopt, samen met partner Tele2, voor 5,1 miljard euro T-Mobile NL aan twee private-equityreuzen, Apax en Warburg Pincus.

Die twee zijn bereid 8,7 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) op tafel te leggen voor de Nederlandse operator. Ter vergelijking: bij het - door de meeste minderheidsaandeelhouders afgeketste - overnamebod op de Belgische dochter bood Orange ongeveer 5 keer de ebitda.

Het gaat om de grootste deal van het jaar in de Europese telecomsector. Een verrassing is het niet: Deutsche Telekom had in 2015 al eens een verkoop overwogen en kondigde op de beleggersdag in mei een 'strategische review' - een typisch eufemisme voor een 'te koop'-bordje - voor T-Mobile NL aan.

In 2018 had Deutsche de Nederlandse dochter al samengevoegd met het nummer vier van de sector, Tele2 NL. De Duitsers zelf zullen voor de exit uit Nederland 3,8 miljard euro ontvangen.

T-Mobile US

Deutsche Telekom zet de cash meteen aan het werk in de Verenigde Staten en drijft zijn belang in T-Mobile US - al jaren een prijsbreker op de Amerikaanse markt - op. De Japanse technologie-investeerder Softbank verkoopt 20 miljoen stukken T-Mobile US, tegen 118 dollar per aandeel. Een investering van 2,36 miljard dollar (2 miljard euro).

De Duitse reus voert tegelijk een ruilhandel door met Softbank: de Duitsers geven 225 miljoen nieuwe eigen aandelen uit tegen 20 euro per stuk en ontvangen in ruil ongeveer 45 miljoen stukken T-Mobile US tegen gemiddeld 118 dollar per stuk.