Doet Proximus-topman het of doet hij het niet?

CEO Guillaume Boutin ontvouwt dinsdag zijn strategie voor de telecomgroep. De hamvraag is of het dividend overeind blijft.

Doet Boutin dinsdagochtend een Leroyke? En trekt de Fransman zoals zijn voorgangster Dominique Leroy zijn mandaat op gang met een knip in het dividend van bruto 1,50 euro per aandeel.

Tienduizenden kleine aandeelhouders/dividendbeleggers en één grote, de Belgische staat (53%), wachten in spanning op het persbericht dat Proxiumus om 8 uur de wereld in stuurt. Om 10 uur volgt via webcast de toelichting aan de pers, de analisten volgen om 13 uur.

Het overheidsbedrijf laat ruim 90 procent van de vrije kasstroom naar de aandeelhouders vloeien. En dat terwijl de telecomgroep dringend de investeringen in zijn vast netwerk moet versnellen.

Vraag is dus of topman Boutin een vuist maakt tegen de regering - die zijn dividend erg genegen is om begrotingen op te smukken - of toch maar meer schulden op de balans laadt om de royale uitkering te handhaven. In dat laatste geval gaat Proximus tegen de trend in waarbij bedrijven hun dividend schrappen en een cashbuffer aanleggen voor de economische rampspoed. Al zijn er ook wel nog bedrijven die het beloofde dividend handhaven: rivaal Telenet, Barco en WDP.

Achterblijver

Los van de onzekere tijden heeft Proximus de cash nodig voor de upgrade van zijn glasvezelnetwerk. Het is één van de minst ontwikkelde van Europa, laken analisten. In de huidige plannen zal de 'fiber to the home' (FTTH) - het supersnel internet tot bij de woning om vlot te kunnen bingen en gamen - volgens het beurshuis Deutsche Bank in 2030 een dekking van 50 procent bereiken. Voor volgend jaar bedraagt het streefdoel 18 procent. Ter vergelijking: Orange (Franse moedergroep van Orange Belgium) zit vandaag al aan 45 procent, het Spaanse Telefonica liefst 90 procent.

In eigen land loopt Proximus met zijn snelheidslimiet van 100 Mbps achter op concurrent Telenet dat zijn klanten al snelheden tot 1 gigabit per seconde aanbiedt. 'De meeste gezinnen hebben die snelheden nog niet nodig', wuifde Boutin de voorsprong weg. 'Telenet is altijd sneller geweest en toch heeft Proximus zijn marktaandeel kunnen uitbreiden in het noorden. Gebruikservaring en dekking is wat telt.'