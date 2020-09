Dominique Leroy (ex-Proximus) aan de slag bij Deutsche Telekom

Dominique Leroy, die een jaar geleden in tumultueuze omstandigheden stopte als CEO van Proximus, gaat aan de slag bij Deutsche Telekom. Ze wordt er verantwoordelijk voor de divisie Europa.

Leroy kondigde vorig jaar in september haar vertrek aan naar de Nederlandse telecomreus KPN. Intern veroorzaakte de timing van dat vertrek een tweespalt, wat Leroy verplichtte vroeger dan voorzien de deur van Proximus achter zich toe te trekken.

Ze bleek echter vlak voor ze de overstap naar KPN aankondigde een pakket aandelen van Proximus verkocht te hebben. Een deal die vermoedens van voorkennis deed rijzen, waarbij in een zelden geziene actie het gerecht bij Proximus binnenviel.

KPN trok vervolgens de benoeming van Leroy als CEO in. Het verwees naar de 'onzekere procedures' waarin de ex-CEO van Proximus in België was verwikkeld als rechtvaardiging.