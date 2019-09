Dominique Leroy ontkent probleem met aandelendeal

De CEO van Proximus zegt dat er geen probleem is met de aandelen van het bedrijf die ze begin augustus verkocht. Ze maakt ook bekend dat ze niet alleen met KPN sprak over een nieuwe job.

Vrijdagavond raakte bekend dat Dominique Leroy, de topvrouw van Bel20'er Proximus, op 1 augustus ruim 285.000 euro opstreek door een pakket aandelen van het telecombedrijf van de hand te doen. Dat gebeurde ruim een maand voor haar overstap naar het Nederlandse KPN bekendraakte. De beurswaakhond FSMA startte een onderzoek naar de transactie, om na te gaan of er handel met voorkennis in het spel is.

Na twee dagen commotie rond de zaak reageert Leroy nu zelf. Dat doet ze zondagavond in een persoonlijke boodschap die verspreid werd door Proximus.

Daarin schrijft ze vooreerst dat een CEO van een beursgenoteerd bedrijf 'weinig momenten heeft waar hij zijn eigen aandelen kan verhandelen op de beurs'. Zelf zegt ze dat ze in een 'gesloten periode' (closed period in hat jargon) zat sinds 22 november 2018. Dat is een periode waarin geen transacties toegelaten worden.

Gesloten periode

'Het was al meerdere maanden dat ik graag mijn aandelen wenste te verkopen maar dit mocht niet. Na de publicatie van de resultaten van het tweede kwartaal, was 1 augustus 2019 de eerste dag waarop nieuwe verrichtingen mogelijk waren', aldus de topvrouw. 'Ik heb dus eind juli instructies gegeven aan mijn bank om op die dag aandelen te verkopen, wat gebeurd is met melding aan de toezichthouder (de FSMA, red.), zoals het hoort, op 5 augustus en met publicatie op hun site op 6 augustus.'

Belangrijk is dat Leroy in haar boodschap verduidelijkt dat ze op dat moment 'niet besloten had Proximus te verlaten'. Was dat wel het geval, had haar verkoop kunnen worden bestempeld als handel met voorkennis: de aandelen van de hand doen in de wetenschap dat de koers zou kunnen zakken als het nieuws over haar vertrek bekend zou raken. Wat vrijdag effectief gebeurde.

Niet alleen KPN

Opmerkelijk is dat Leroy ook schrijft dat ze toen in bespreking was over de hernieuwing van haar contract met Proximus en 'enkele gesprekken had met verschillende externe partijen, waaronder KPN'. Het was nog niet bekend dat Leroy ook andere mogelijkheden dan KPN op het oog had.