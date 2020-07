Dominique Leroy schikt in voorkenniszaak

Dominique Leroy, de voormalige CEO van het telecombedrijf Proximus, heeft een minnelijke schikking gesloten met het parket, waardoor een einde komt aan de voorkenniszaak waarvoor ze in verdenking werd gesteld.

Dat bevestigt Dennis Goeman, de woordvoerder van het Brussels parket.



De schikking, die Leroy 107.000 euro kost, moet wel nog worden bekrachtigd door de Brusselse raadkamer. Dat zou gebeuren op 15 juli. ‘Zolang de juridische procedure loopt - en dat is nog altijd het geval - wens ik geen reactie te geven’, zegt Leroy.

De ex-topvrouw van Proximus belandde begin september vorig jaar in een storm. Nadat ze had bekendgemaakt dat ze CEO van de Nederlandse telecomspeler KPN zou worden, kwam aan het licht dat een onderzoek was geopend naar een aandelentransactie. Leroy verkocht begin augustus een pakket Proximus-aandelen. Een maand later maakte ze bekend over te stappen naar KPN.

Met de schikking ontloopt Leroy een mogelijke strafrechtelijke veroordeling. Dat laat haar toe opnieuw op zoek te gaan naar een topfunctie.

De transactie deed vermoedens van voorkennis rijzen, waarna het gerecht bij Proximus binnenviel. Het noopte KPN de overstap van Leroy af te blazen. In Nederland ligt misbruik van voorkennis heel gevoelig. Leroy hield altijd haar onschuld staande.

In mei werd ze, bijna acht maanden na het begin van het gerechtelijk onderzoek, officieel in verdenking gesteld door de onderzoeksrechter, waarna de bal in het kamp van het parket van Brussel lag. Dat moest beslissen of het zou overgaan tot een vervolging.

