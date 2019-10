Dossier Nethys: 'Huiszoekingen bij Moreau en Fornieri'

Volgens de Brusselse krant vinden er huiszoekingen plaats op de zetel van de Luikse intercommunale Nethys en in de woningen van Stéphane Moreau en François Fornieri. Moreau is voorlopig nog de topman van Nethys en Fornieri, de CEO van farmabedrijf Mithra, stond aan de koperskant bij de dubieuze transfer van activa van Nethys naar andere partijen.

De regering diende in het dossier ook een strafklacht in bij het Luikse gerecht en het is in dat kader dat de huiszoekingen worden uitgevoerd.