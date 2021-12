Duco Sickinghe vertrekt als voorzitter KPN

Ex-Telenet-CEO Duco Sickinghe wordt volgend voorjaar vervangen als voorzitter van de Nederlandse telecomgroep KPN. Dan loopt zijn tweede en laatste termijn als voorzitter af.

De raad van bestuur van KPN maakte dinsdag bekend dat Gerard Van de Aast Sickinghe zal opvolgen als voorzitter van de raad, na de algemene vergadering van aandeelhouders op 13 april 2022. 'Sickinghe treedt na zijn tweede en laatste termijn terug als voorzitter', aldus KPN.

Van de Aast is een zeer ervaren manager met een ruime staat van dienst op directieniveau in diverse sectoren, variërend van bouw tot software-engineering, zowel in Nederland als in het buitenland. Hij is onder meer de gewezen topman van het ter ziele gegane Nederlandse installatiebedrijf Imtech en is sinds april lid van de raad van bestuur van KPN. De telecomgroep meldt voorts dat er met Kitty Koelemeijer en Chantal Vergouw twee nieuwe bestuurders aantreden.

Fortino Capital

Sickinghe (63), een Nederbelg, is bij ons vooral bekend als gewezen CEO van de eveneens beursgenoteerde telecomspeler Telenet die hij begin deze eeuw mee redde van de ondergang en succesvol uitbouwde. Na zijn vertrek bij Telenet is hij vooral actief met zijn investeringsmaatschappij Fortino Capital die naar eigen zeggen ontstond met drie man in zijn keuken en nu 350 miljoen euro beheert vanuit Antwerpen en Amsterdam.

KPN was buiten Fortino zijn belangrijkste mandaat. Sickinghe, een gewezen Manager van het Jaar, was even in beeld als nieuwe CEO van KPN maar werd uiteindelijk bestuurder en sinds 2015 voorzitter. KPN zwaait hem lof toe in het persbericht over zijn nakend vertrek en dankt hem 'voor zijn waardevolle bijdrage' aan het bedrijf.