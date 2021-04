'Duo van financiële reuzen bereidt bod op KPN voor'

Het Amerikaanse investeringsfonds Stonepeak Partners en zijn Zweedse tegenhanger EQT bereiden een bod van 15 miljard dollar op Nederlandse telecomoperator KPN voor.

Alweer is er interesse van financiële fondsen voor de beursgenoteerde Nederlandse telecomoperator KPN. Dat meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Het duo Stonepeak Infrastructure Partners en EQT zou een bod van 3 euro per aandeel op tafel willen leggen. De fondsen bereiden het boekenonderzoek voor, om later deze lente een formeel bod te doen. Mogelijk komen nog andere partijen aan boord of daagt er concurrentie op.

Als het duo het effectief meent met hun interesse, en het komt tot een akkoord, dan zou het bod de Nederlandse telecomoperator waarderen op 15 miljard dollar (12,64 miljard euro). Dat is iets hoger dan de slotkoers van woensdag. KPN sloot woensdag tegen een koers van 2,88 euro per aandeel, wat neerkomt op een totale waardering van 12,04 miljard euro.

Het bod gaat gepaard met een 'als'. Het is niet de eerste keer dat investeringsfondsen snuffelen aan KPN. In oktober meldde Bloomberg dat EQT, het investeringsvehikel van de familie Wallenberg, gesprekken voerde met adviseurs over de mogelijkheid KPN in te lijven. Er is ook een politieke angel. De Nederlandse regering moet haar fiat geven bij manoeuvres rond KPN. Den Haag zit zelf in een patstelling door de lastige formatie.