'Er komt geen vierde mobiele speler'

De bank JPMorgan is de jongste in de lange rij van kritische beurshuizen die niet geloven dat ons land volgend jaar een vierde telecomspeler aantrekt. 'Het wordt een no-show.'

Proximus is vandaag de grootste stijger in de sterindex Bel20. Sinds vrijdag dikte de koers al meer dan 5 procent aan. Het aandeel noteert ondertussen 12 procent boven het dieptepunt van 19,31 euro van begin deze zomer, toen de markt nog uitging van extra concurrentie voor Proximus, Telenet en Orange Belgium .

De remonte is mede te danken aan het beurshuis JPMorgan dat Proximus voor het weekend weer op zijn kooplijst zette (koersdoel van 24 naar 26 euro). De Londense analisten gaan er in hun basisscenario vanuit dat er bij de spectrumveiling (voor mobiele licenties) volgend jaar geen vierde speler komt opdagen. 'Het wordt een no-show.' JPMorgan voegt zich op die manier bij andere beurshuizen die heel sceptisch zijn over de uitbreiding van de Belgische telecommarkt.

Strenge eisen

De kritische noten vloeien voort uit de voorwaarden die de telecomwaakhond BIPT opstelde voor de spectrumveiling. Die zijn volgens analisten te hoog gegrepen om een nieuwe speler warm te maken. Zo gaat er in ons land veel tijd over om een vergunning voor nieuwe telecommasten te verkrijgen en blijven ook de strenge stralingsnormen in Brussel een heikel punt.

Die 'klassiekers' zijn lang niet de enige hindernissen. Gezien het succes van de zogenaamde 'convergente' bundels van vast en mobiel internet is het voor een puur mobiele speler bijzonder moeilijk om hier voet aan de grond te krijgen. Het is de reden dat Orange Belgium sinds vorig jaar het netwerk van Telenet en Voo huurt om digitale televisie aan zijn klanten aan te bieden.

JPMorgan en andere beurshuizen zijn dan ook zo goed als zeker overtuigd dat het Franse Iliad, die het vaakst wordt genoemd als kandidaat-vierde speler, zijn kat zal sturen naar de Belgische spectrumveiling volgend jaar.

De nieuwe speler moet bovendien ook een dekking van 20 procent voorleggen vooraleer hij gebruik mag maken van de mobiele netwerken van zijn concurrenten - 'nationaal roamen' in het jargon. 'De lange tijd die daarvoor nodig is, zorgt voor een lastig investeringsdossier', stellen de JPMorgan-analisten. Ook het dekkingstraject (30 procent na drie jaar, 70 procent na zes jaar, 99,8 procent na acht jaar) noemen ze streng, net als het verbod om de mobiele licenties in de eerste zes jaar door te verkopen. 'Een free lunch zit er niet in', luidt de conclusie.

Iets wat het bedrijf begin vorige maand zelf al liet uitschijnen in het commentaar op zijn halfjaarcijfers. Tijdens de analistencall werd topman Thomas Reynaud gevraagd of hij interesse heeft in de Belgische en Duitse markt. 'We geven de prioriteit aan Frankrijk en Italië', antwoordde de CEO.

Reactie De Croo

Telecomminister Alexander De Croo (Open VLD) grijpt de veiling aan om een met extra speler lagere prijzen te forceren. Hij gelooft nog altijd in de komst van een vierde speler. 'De informatie waarover wij beschikken dat er geloofwaardige interesse is, is niet veranderd', zegt woordvoerder Tom Meulenbergs.