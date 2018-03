Er zit goud in de Waalse bodem. En dat hebben de Walen er een paar jaar geleden zelf in gestopt. Het betreft het kabelnetwerk waarlangs de telecomoperator VOO zijn diensten aanbiedt. Zowel Telenet als de mobiele operator Orange zou die schat graag opdelven.

Het kabelnetwerk beheerd door de intercommunales Nethys en Brutélé en dat VOO gebruikt om internet, vaste telefonie en digitale televisie aan te bieden in Wallonië en Brussel, is ongeveer 1,5 miljard euro waard. VOO is in Wallonië de tegenhanger van Telenet in Vlaanderen. Beide ondernemingen zijn zowat twintig jaar geleden opgericht, toen de telecommarkt in ons land werd vrijgemaakt en de technologie het mogelijk maakte om het kabel-tv-netwerk ook te gebruiken om te telefoneren - en later voor internet, en voor digitale televisie.

In Wallonië hebben de lokale besturen tot nu hun greep op VOO behouden. In Vlaanderen lieten de gemeenten Telenet los. De kabelspeler werd in 2005 naar de beurs gebracht, kreeg het Amerikaanse Liberty als hoofdaandeelhouder, verwierf in 2015 de mobiele operator BASE en werd zopas eigenaar van de Vlaamse tv-stations VIER en VIJF. Hij heeft intussen een (beurs)waarde van 6,4 miljard euro.

Orange dreigt aan de haal te gaan met de Waalse bruid die Telenet zich had gedroomd.

België is een land met twee snelheden. Hoewel VOO een minder expansieve groei kende, is het door zijn sterke positie in Wallonië en Brussel een aantrekkelijke partij voor wie ambities heeft op de Belgische telecommarkt. In 1995 wierp Mobistar - nu Orange Belgium - zich op als de grote uitdager van Belgacom - nu Proximus - voor mobiele telefonie in ons land.

Maar de markt is significant veranderd, de telecombedrijven hebben zich ook op internet en digitale televisie gestort. Ze dingen om de gunsten van de consument met een gecombineerd aanbod - de ‘triple play’ - van vaste en mobiele telefonie, internet en digitale tv.

Orange is in die concurrentiestrijd gehandicapt omdat het niet over een vast netwerk beschikt. Om digitale tv en internet te kunnen aanbieden moet het gebruikmaken van het netwerk van Telenet en VOO. Geen comfortabele situatie. Het is moeilijk opboksen tegen het duopolie van Proximus en Telenet, met VOO als een niet-onbelangrijke speler in Wallonië en Brussel.

Orange probeert die handicap goed te maken met zijn voorstel om VOO over te nemen. Daarmee zou het zich op min of meer gelijke hoogte hijsen als Telenet, zij het vooral georiënteerd op het Franstalige landsgedeelte.

Proximus, de vroegere staatsmonopolist, is het enige telecombedrijf in België dat met zijn aanbod het hele land bestrijkt. Telenet komt in de buurt, maar heeft Wallonië als blinde vlek. Daardoor hebben Telenet en VOO elkaar op enkele vlakken gevonden: de twee bedrijven zijn geografisch complementair.

Ze werken samen inzake de uitzendrechten van het Belgische eersteklassevoetbal, VOO heeft een akkoord gesloten met Telenet/BASE voor zijn mobiele aanbod, en de twee telecombedrijven zijn de shirtsponsors van de Luikse voetbalclub Standard: BASE op de voorzijde, VOO op de achterzijde.

Puzzelstuk

VOO is voor Telenet het ontbrekende puzzelstuk om op de hele Belgische telecommarkt de concurrentiestrijd met Proximus aan te gaan. Telenet draait al een hele poos om VOO heen, maar kent de gevoeligheden en durfde de zaak niet te forceren. Uit vrees een blauwtje te lopen en de bestaande vriendschappelijke relatie op de helling te zetten. Orange dreigt nu met de bruid die Telenet zich had gedroomd aan de haal te gaan. Tijd dus om de pudeur op te geven?

Staat VOO open voor een overnamevoorstel? Het Waalse kabelbedrijf heeft zich tot dusver altijd opgesteld als ‘moeilijk te krijgen’. Het heeft kansen genoeg gehad zich in de armen te werpen van de ene of de andere aanbidder, maar deed nooit een stap in die richting. Wallonië is Vlaanderen niet. De Waalse lokale besturen en de partijen die daar de lakens uitdelen zijn over het algemeen niet wars van een overheidsgreep op de economie.

Enkele Brusselse gemeenten hebben wel eens de vraag gesteld of het hun opdracht is om telecomoperator te spelen. Het draagvlak om VOO te privatiseren is echter niet groot. Het besef groeit wel dat met de grote veranderingen in de telecom- en mediasector VOO uiteindelijk te klein is om zelfstandig door te gaan. Het moet opletten dat het niet uit het spel gekegeld wordt. Maar of dat reden genoeg is om nu al te verkopen?

En naar welke bieder zal de voorkeur uitgaan? Niet de prijs alleen zal doorslaggevend zijn, ook politieke argumenten zullen meespelen. In het nadeel van Telenet speelt dat het gezien wordt als een Vlaams bedrijf, ook al schrapte het jaren geleden al ‘Vlaanderen’ uit zijn naam, heeft het een Amerikaanse meerderheidsaandeelhouder, een Australische CEO en heeft het zijn hoofdzetel een poos geleden verhuisd van Mechelen naar Brussel.

Orange is een filiaal van de Franse groep Orange, het vroegere France Telecom. En wat uit Frankrijk komt, kan gewoonlijk op nogal wat goodwill rekenen bij onze Franstalige landgenoten - zeker de Franstalige politici.