Europa plaatst vraagtekens bij tarieven kabeltoegang

Daarmee zijn we in een nieuw hoofdstuk aanbeland in een al jaren aanslepende discussie over de groothandelstarieven die telecomspelers moeten betalen aan kabeloperatoren. De CRC, het overlegorgaan van de telecom- en mediaregulatoren in ons land, publiceerde vorige maand nog een ontwerpbesluit over die tarieven. Om die tarieven vast te leggen, moeten de toezichthouders rekening houden met twee belangen: het bevorderen van de concurrentie door zoveel mogelijk spelers op de kabel te krijgen, versus het beschermen van de inkomsten en de investeringen van de kabeloperatoren.