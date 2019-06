Europees Hof: 'Skype is telecomdienst'

De Belgische telecomwaakhond BIPT krijgt gelijk in een conflict met de online telefoondienst Skype. Het arrest van het Europees Hof van Justitie is van belang voor alle aanbieders van 'bellen via het internet'.

De dienst SkypeOut, waarmee gebruikers van het Microsoft-programma Skype via het internet (Voice over IP, VoIP) naar vaste en mobiele telefoonnummers kunnen bellen, moet wel degelijk als een telecomdienst worden beschouwd. Dat zegt het Europees Hof van Justitie woensdag in een nieuw arrest.

Het Hof stelt zo de Belgische regulator BIPT in het gelijk. BIPT legde Skype in 2016 een boete van 223.000 euro op omdat het SkypeOut niet als telecomdienst wilde aanmelden. Skype ontsnapte daardoor aan alle regels van de telecomwetgeving, die onder meer betrekking hebben op de netwerkveiligheid, gegevensbescherming, de toegang tot nooddiensten en de mogelijkheid voor gebruikers om beroep te doen op de ombudsdienst voor telecommunicatie.

Deloyale concurrentie

Dat Skype zijn voeten veegt aan de telecomwetgeving creëert volgens het BIPT ook deloyale concurrentie tegenover de andere aanbieders, die wél hun verplichtingen naleven.