FSMA tikt nieuwe telecomspeler op de vingers

De FSMA heeft Choice, een nieuwe aanbieder van internet en tv die geld aan het ophalen is, op de vingers getikt. Achter Choice zit onder anderen de ex-CEO van het beursgenoteerde Metris.

De inwoners van Leuven kregen de voorbije dagen een brief in de bus van de nieuwe telecomspeler Choice. Het Limburgse bedrijf, dat internet en tv gaat aanbieden, verdeelde in Limburg en Antwerpen al vergelijkbare brieven. Opvallend is dat Choice niet alleen producten slijt, maar tegelijk vers geld ophaalt door coöperatieve aandelen uit te geven.



De initiatiefnemers van Choice blijken ook bekende managers te zijn: Bart Van Coppenolle, de oprichter en gewezen CEO van het Leuvense meettechnologiebedrijf Metris, dat een tijd op de beurs stond, en Philip Vandormael, de vroegere operationeel directeuir van Metris. De twee komen niet onbeslagen op het ijs: na Metris lanceerden ze het - weliswaar mislukte - tv-platform Bhaalu en doken ze op bij de overname van de dit jaar omgevallen telecomoperator Dommel.

Geen prospectus

Voor Choice mikken de initiatiefnemers op maximaal 5 miljoen euro vers geld. Van Coppenolle zei vrijdag dat al 20.000 coöperatieve aandelen aan de man gebracht zijn, goed voor 2 miljoen euro. Met 5 miljoen zitten ze aan de grens voor de verplichting om een prospectus te publiceren. Ze dienen enkel een informatienota te bezorgen aan de FSMA, de financieeltoezichthouder voor bedrijven die publiek geld ophalen.



De informatienota van begin dit jaar staat op de website van de FSMA, maar daar prijken ook drie aanvullingen op. De FSMA wil geen commentaar kwijt, maar volgens onze informatie tikte de waakhond Choice op de vingers omdat het bedrijf de kandidaat-beleggers onvoldoende wees op de risico’s en de campagne misleidend was. Daarop volgden de aanvullingen. Dat doet denken aan de crowdfundingactie van de fietsfabrikant Cowboy die eerder deze maand op aansturen van de FSMA werd stilgelegd.

Beursgang

‘We zijn niet op de vingers getikt’, reageert Van Coppenolle. ‘Er is meerdere keren overlegd en in dialoog met de FSMA hebben we verduidelijkingen aangebracht.’

We mikken op 250.000 klanten tegen 2022. bart van coppenolle medeoprichter choice

Hij geeft ook uitleg bij de vermelding in de brief dat Choice geselecteerd werd voor het pre-IPO-programma (een IPO is een beursgang) TechShare van Euronext, een training voor toplui van snelgroeiende techbedrijven. Dat hint op beursplannen. ‘Die training is een eerste stap naar de beurs. Het is niet zeker dat we naar de beurs gaan, maar we bereiden die stap wel voor. We mikken op het segment Euronext Growth, waarvoor geen prospectus nodig is.’

250.000 klanten