Felbevochten fusie blaast Amerikaanse telecommarkt nieuw leven in

T-Mobile en Sprint zijn de nummers drie en vier in draadloze telefonie in de VS. Samen tellen ze zowat 80 miljoen vaste maandelijkse klanten, waarmee ze op gelijke voet kunnen concurreren met de nummers een en twee, Verizon (114 miljoen) en AT&T (75 miljoen).

De deal van 26,5 miljard euro was eigenlijk al bijna twee jaar geleden aangekondigd - na een eerdere mislukte poging in 2017 - maar stootte toen meteen op bezwaren bij de mededingingsautoriteiten. Niet alleen moesten beide bedrijven de federale consumentenwaakhond FTC en de concurrentieafdeling van het ministerie van Justitie overtuigen. Ook verschillende Amerikaanse staten blokkeerden de deal omdat ze vreesden voor een inperking van de concurrentie en een stijging van de prijzen.

Die laatste grote blokkering werd dinsdag door een rechtbank in Manhattan opgeheven, waardoor de fusie vrijwel zeker kan doorgaan. Alleen een lokale regulator in Californië en een federale rechter in Washington moeten nog hun krabbel zetten onder de afspraken die beide bedrijven met de overheid hebben gemaakt, maar dat is slechts een formaliteit.