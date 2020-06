Fluvius en Telenet starten gesprekken over datanetwerk

De keuze voor Telenet komt er na een marktbevraging, aldus netbedrijf Fluvius in een communiqué. Het is de bedoeling een gemeenschappelijke aanpak te bepalen om in de komende jaren het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen te realiseren.

Tijdens de coronalockdown is het belang van hoogwaardige internetverbindingen in ons land nogmaals onderstreept, aldus Fluvius, dat al sinds begin 2019 een pilootproject opzette waarbij in 15.000 woningen in vijf steden en gemeenten (Antwerpen, Diksmuide, Gent, Genk en Poperinge) een open glasvezelnetwerk-tot in-de-woning ('Fiber-To-The-Home' of FTTH) wordt aangelegd.