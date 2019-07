Fors hogere brutowinst voor Orange Belgium

De nummer drie van de Belgische telecom trok tussen eind maart en eind juni 26.000 nieuwe klanten aan.

De kwartaalomzet van Orange Belgium klom lichtjes (+1,9%) tot 319 miljoen euro. Dat is iets minder dan verhoopt: analisten rekenden gemiddeld op 323,5 miljoen. De groei was vooral sterk in het particulierensegment (+9,6%). Dat compenseerde het verlies van de inkomsten die Telenet tot vorig jaar betaalde om het mobiele netwerk van Orange te gebruiken.

Ondanks die lagere inkomsten zette de Belgische Orange-dochter een brutobedrijfswinst na leasekosten (EBITDAaL) neer van 79 miljoen, bijna een vijfde (+18,2%) meer dan in het tweede kwartaal van 2018. Analisten rekenden op een EBITDAal (zie inzet) van 68 miljoen euro.

EBIT-TAAL Orange Belgium introduceerde vorig kwartaal het mondvol 'EBITDAaL'. Het gaat nog altijd om de winst vóór rentelasten, belastingen en afschrijvingen (ebitda). Maar wel ná leasekosten. Dat is een gevolg van een nieuwe boekhoudregel (IFRS16), die bedrijven verplicht hun leaseschulden op de balans te nemen. Een neveneffect van die nieuwe boekhoudregel is dat de ebitda minder dan ooit een goede graadmeter is van de cashgeneratie van een bedrijf, omdat die geen rekening houdt met de rentelasten verbonden aan de operationele kosten. Dat lost Orange Belgium op met de toevoeging 'aL'.

Volgens de telecomgroep is de hogere brutowinst te danken aan 'de hogere omzet uit retaildiensten, kostenbeheersing, de geboekte vooruitgang van de kabelactiviteiten (die operationeel winstgevend zijn) en een meevaller van 4 miljoen door seizoensgebonden effecten in de uitgaven voor reclame en IT.

Ondanks de beter dan verwachte winst handhaaft CEO Michael Trabbia de prognoses voor heel 2019: een kleine omzetgroei en een brutobedrijfswinst tussen 285 en 305 miljoen euro.

Opvallend: de telecomoperator meldt dat de kabelactiviteit over het eerste halfjaar operationeel 1,3 miljoen winst draaide, terwijl er in het eerste kwartaal nog 1,1 miljoen verlies was. De kabel was over het tweede kwartaal met andere woorden voor het eerst rendabel.