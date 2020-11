Franse en 'Belgische' kabelaars bekijken fusie

Beide bedrijven bevestigden donderdagmiddag, na de schorsing van hun aandeel, dat gesprekken lopen om hun activiteiten rond de productie van telecom- en energiekabels samen te voegen. De gesprekken bevinden zich wel nog maar in 'een vroeg stadium'. Eerder vandaag waren er in de Griekse pers al geruchten over een eventueel samengaan.

Cenergy Holdings is een dochter van de Belgisch-Griekse metaalverwerker Viohalco, die zowel op de beurs van Brussel als die van Athene noteert. Het in 2016 opgerichte Cenergy Holdings heeft twee bedrijven in zijn portfolio: Corinth Pipeworks en Cablel Hellenic Cables Group. De eerst focust op stalen pijpen voor de energie- en de bouwsector, de tweede vervaardigt kabels voor telecombedrijven.

De twee Cenergy-bedrijven zijn niet actief in België. Het beursgenoteerde Franse Nexans is dat wel. Het heeft in ons land drie divisies, die ruwweg 1.100 werknemers tewerkstellen, verspreid over vijf fysieke vestigingen. In Buizingen, Charleroi en Dour produceert het bedrijf energiekabels, in Frameries nabij Dour glasvezelkabels. De vestigingen in Erembodgem en Buizingen maken ook nog extra accessoires voor de aansluiting van netwerken.