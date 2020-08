Franse telecomgigant vervangt 3.000 Huawei-antennes

De Franse groep Bouygues verwijdert tegen 2028 de communicatieantennes van het Chinese bedrijf Huawei in dichtbevolkte gebieden. Bouygues doet dat na een beslissing van de Franse autoriteiten.

Compensaties van Franse overheid

‘Enkele sites zullen geleidelijk worden ontmanteld’, zei Olivier Roussat, een topman van Bouygues, aan Reuters. Hij voegde eraan toe dat er 3.000 sites met Huawei-materiaal zijn. ‘De ontmanteling zal uitgevoerd worden over een periode van acht jaar, met een beperkte impact op ons operationeel resultaat.' Bouygues laat niet in zijn kaarten kijken welk materiaal het zou gebruiken in plaats van dat van Huawei.