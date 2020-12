Fransen lijven ESAS voor kwart miljard in

De Franse IT-groep Circet neemt haar Belgische sectorgenoot ESAS over. Dat vernam De Tijd. Het prijskaartje: zo’n 250 miljoen euro. Buysse & Partners stapt met een heel fikse meerwaarde volledig uit. Het ESAS-management gaat aan boord bij Circet.

Het gaat hard voor de Wilrijkse IT-groep ESAS. Vorige week legde ze de hand op het Nederlandse NKM, een bedrijf dat breedbandnetwerken ontwerpt, aanlegt en beheert. Parallel voerden de aandeelhouders van ESAS - de investeringsmaatschappij Buysse & Partners (57%) en het management (43%) - in alle stilte gesprekken met de Franse groep Circet, die hen in de late zomer benaderde voor een overname.

Circet is enkele maten groter dan ESAS en breidde, gesteund door het investeringsfonds Advent, vanuit Frankrijk uit naar Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland. Het is voortaan de Europese marktleider in telecomdiensten. Maar de Franse groep had één blinde vlek in Europa: de Benelux. Dankzij ESAS vult ze dat hiaat. Dankzij meerdere overnames - en met ESAS en NKM erbij - zullen de inkomsten van de Fransen dit jaar uitkomen op 2 miljard euro.

Buysse & Partners, dat ESAS bijna dag op dag vier jaar geleden overnam, stapt met een heel fikse meerwaarde volledig uit. De investeringsmaatschappij cashte eerder dit jaar ook al op de verkoop van haar belang in de Belgisch-Nederlandse DNA-parel Bluebee.

Het management van ESAS herinvesteert in de Circet-groep en blijft verantwoordelijk voor de Benelux-activiteiten van de Franse groep. Die zit voor 50 procent in de handen van het investeringsfonds Advent en voor de rest in de handen van haar managers.

Decoders

ESAS is allicht bij het grote publiek het best bekend als installateur van hardwaretoestellen - lees: decoders - voor groepen als Telenet en Proximus. Maar het onderhoudt en legt ook coax- en glasvezelnetwerken aan voor grote telecombedrijven waaronder Proximus, Vodafone en KPN. Het focust sinds enkele jaren ook steeds meer op IoT-dienstverlening (Internet of Things), zoals de plaatsing van slimme elektriciteitsmeters bij particulieren of het beheer van toestellen verbonden aan het internet voor bedrijven.

Toen Buysse & Partners aan boord kwam, bedroeg de omzet een kleine 60 miljoen euro. Vorig jaar was dat, mede dankzij de overnames van BAM Infratechniek België, Teletronika en het Nederlandse Spitters, 165 miljoen. Zonder NKM erbij zal de omzet dit jaar afklokken op 185 miljoen, met de Nederlandse overname erbij op 240 miljoen. De brutobedrijfswinst (ebtida) zou ongeveer op 31 à 35 miljoen euro uitkomen.

Na de verkoop van ESAS is Buysse & Partners in België onder meer nog aan boord bij de producent van aluminium afdeksystemen Blommaert Aluminium, het designplatform Serax (onder meer bekend voor de designs van Pascale Naessens) en - samen met de familie De Clerck - het uitzendbedrijf Vivaldi's Interim.