Fransman Boutin favoriet voor CEO Proximus

Guillaume Boutin, hoofd van de consumentenafdeling van de telecomgroep, ligt voorop in de race naar de opvolging van Dominique Leroy. Hij is de verrassende vijfde naam op de shortlist. Woensdag valt de beslissing.

Het is een belangrijke week voor telecomgroep Proximus . Woensdag bekennen de vakbonden kleur over het sociaal plan (minstens 250 ontslagen) en kan de raad van bestuur een nieuwe CEO benoemen.

Beide kwesties zijn nauw verbonden. Het transformatieplan doordrukken tegen de wil van de bonden, zou het leven van de nieuwe CEO fel bemoeilijken. Bij de socialistische vakbond ACOD heeft 93 procent van de leden het sociaal plan verworpen. Het christelijke ACV-Transcom en de liberale VSOA geven vandaag uitsluitsel.

Bovendien drukken de vakbonden hun stempel op de opvolging van Dominique Leroy. Zo zou financieel directeur en CEO ad-interim Sandrine Dufour - die dit weekend nog een topdame genoemd werd door voorzitter Stefaan De Clerck - nog maar weinig kans maken, omdat de bonden een campagne voeren tegen haar.

Verrassende naam

In De Standaard werden afgelopen weekend naast Dufour nog drie andere externe kanshebbers genoemd: Bernard Delvaux (CEO Sonaca), die zou afgehaakt hebben, Bernard Gustin (gewezen CEO van Brussels Airlines) en Grégoire Dallemagne (CEO van Luminus).

Volgens bronnen is één naam daarvan fout. De ontbrekende naam op de shortlist van headhunter Russel Reynolds is een interne kandidaat, zo kon De Tijd achterhalen. Het gaat om Guillaume Boutin, sinds midden 2017 hoofd van de consumentenafdeling. Hij was in die functie erg nauw verbonden met Leroy.

Boutin is zonder meer de verrassende vijfde naam op de shortlist. Voorzitter De Clerck bevestigt onze informatie. 'Ik kan inderdaad bevestigen dat meneer Boutin één van de vijf kandidaten is waarrond we de procedure hopen verder te zetten.'

Nederlandse les

Volgens externe bronnen is Boutin niet zomaar één van de vijf. Hij zou bovenaan het lijstje staan van het remuneratiecomité, dat een kandidaat-CEO moet voordragen aan de raad van bestuur.

Maar dat wil Stefaan De Clerck niet bevestigen. 'Er is helemaal nog geen beslissing genomen. Woensdag komt de raad van bestuur bijeen om hopelijk knopen door te hakken. Maar voor alles werken we aan het bereiken van een sociaal akkoord dat broodnodig is voor de toekomst van Proximus’, aldus De Clerck.

Als Boutin het haalt, wordt de Fransman de eerste buitenlandse CEO van Proximus sinds de Nederlander Bessel Kok (1991-1995) die werd opgevolgd door wijlen John Goossens. Nederlandse les wordt dan een must. En misschien ook Engelse les, vult een vakbondsman aan die grote ogen trok toen Boutin zich in het Engels voorstelde.