Fransman Guillaume Boutin nieuwe CEO van Proximus

Proximus was op zoek naar een nieuwe CEO sinds Dominique Leroy vertrok, omdat ze de Nederlandse sectorgenoot KPN zou gaan leiden, wat uiteindelijk niet doorging. Met de hulp van een headhunter stelde de groep een lijst op van mogelijke kandidaten. Eerder dit najaar bleek dat de lijst gereduceerd was tot slechts vijf namen.

Het was vervolgens aan het remuneratie- en benoemingscomité en aan de voltallige raad van bestuur om een naam te kiezen. Maandag vernam De Tijd al van meerdere bronnen dat Boutin, het hoofd van de consumentendivisie van Proximus, de favoriet was om Proximus te gaan leiden. Woensdagavond bleek, kort voor de formele aankondiging, dat Boutin het effectief gehaald heeft.

Hij volgt, drie maanden na haar vertrek, niet alleen Leroy op. Hij komt ook in de plaats van de Française Sandrine Dufour die als financieel directeur ad interim de functie van CEO op zich nam. Mogelijk was Dufour ook in de running voor de topjob. Het is dan ook de vraag of ze aan boord zal blijven nu ze het niet won.