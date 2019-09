Fusie creëert nieuwe contactcentergigant

De overname van Harvest Group door het Luikse Ikanbi doet een nieuwe nummer drie ontstaan in de sector van de contactcenters in ons land.

Vaak worden ze nog aangeduid als callcenters, maar de tijd dat ze enkel dienden voor telefonisch contact tussen bedrijven en hun klanten is voorbij. Daarom is er nu al langer sprake van contactcenters of communicatiecenters, waar digitale dienstverlening en contacten via verschillende kanalen een almaar grotere rol spelen.

Schermvullende weergave Contactcenterveteraan Eric Ignoul. ©Emy Elleboog

Maar de sector is niet alleen in beweging door die digitalisering. Af en toe veroorzaken grote klanten ook deining door met minder of andere contactcenters te werken. Dat leidde begin deze maand nog tot het nieuws dat marktleider IPG 96 banen moest schrappen door het vertrek van Proximus. IPG is in handen van de West-Vlaamse ondernemer Christian Dumolin.

Veteraan

IPG werd opgericht door de Limburger Eric Ignoul, een veteraan in de sector. Ignoul richtte na zijn vertrek bij IPG meerdere andere bedrijven op, onder meer branchegenoot Harvest Group, met vestigingen in Antwerpen en Mechelen. Die wordt nu overgenomen door het Luikse Ikanbi, melden de twee dinsdag in een persbericht. Ikanbi wordt geleid door Daniel Coene, die ook een lange staat van dienst heeft in de wereld van de contactcenters.

Samen worden ze het nummer drie, door Callexcell voorbij te steken. IPG blijft de grootste speler, maar krijgt wel klappen, niet alleen door het vertrek van Proximus. Op de tweede plaats staat N-Allo, ontstaat uit Engie Electrabel. De top 5 wordt volgemaakt door Mifratel, waar de investeringsmaatschappij KeBeK aan boord is.

Proximus

Een van de bekendste klanten van Ikanbi is Proximus, dat ook nog onder dak is bij Mifratel. Ook Touring is een van de referenties. Harvest Group werkt onder meer voor Essent en Eneco.

Samen hebben Ikanbi en Harvest ongeveer 850 mensen in dienst en halen ze een omzet van meer dan 40 miljoen euro. Met 150 werknemers en een omzet in 2018 van 7,3 miljoen euro is Harvest de kleinere partij van de twee.